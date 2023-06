Ceferin l’ha sbattuta fuori dalla Conference: comunicato UFFICIALE

L’annuncio ufficiale non ammette repliche: non disputerà la prossima edizione della Conference League. Ecco perché.

A calamitare l’attenzione mediatica in questo periodo sono inevitabilmente le indiscrezioni di mercato. Tuttavia nelle ultime ore sono ritornate in auge anche le possibili decisioni UEFA in merito all’eventuale estromissione della Juve dalla Conference League.

Tam tam mediatico che è ripartito con una certa continuità nella giornata di ieri, quando sul sito ufficiale della Conference League per diversi minuti non è comparso lo stemma della Juve con annesso logo. “Errore tecnico” che non è parso casuale e che potrebbe essere visto come indizio della futura sentenza. C’è attesa per capire quale sarà la decisione in tal senso dei vertici UEFA, con la posizione della Juve che traballa molto per quanto concerne il settqement agreement. Intanto, però, a seguito del rapporto redatto dagli ispettori del Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA, il massimo organo internazionale ha deciso di estromettere dalla Conference League l’Osasuna. Alla base della decisione, come comunicato dal club spagnolo, ci sono alcuni eventi risalenti alla stagione 2023/14.

Osasuna fuori dalla Conference League: il comunicato UFFICIALE

Ecco la nota dell’Osasuna: “Il Club Atlético Osasuna ha appreso, questo pomeriggio, le conclusioni del rapporto redatto dagli ispettori del Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA. In tale relazione, gli ispettori dichiarano la “non idoneità del club a partecipare alla UEFA Conference League 2023-2024”, negandogli così il diritto a partecipare alle competizioni europee che si è discretamente guadagnato sul campo. Il motivo risale ad alcuni eventi accaduti nella stagione 2013-2014 e che, a parere della UEFA, contravvengono al suo articolo 4.1g del regolamento della competizione. Detto articolo dice quanto segue:

“Non essendo stato direttamente e/o indirettamente coinvolto, dall’entrata in vigore dell’articolo 50(3) dello Statuto UEFA, cioè il 27 aprile 2007, in qualsiasi attività intesa a organizzare o influenzare il risultato di una partita. “

Gli ispettori Uefa ritengono che la sentenza della Corte Suprema che condanna diversi ex dirigenti dell’ente rojilla sia motivo sufficiente per escludere l’Osasuna, nove anni dopo i fatti, dalle competizioni europee. Questo, nonostante la stessa sentenza sia il prodotto della denuncia fatta dagli attuali dirigenti del club nel 2015 e il risultato dell’operato dell’Osasuna come procura privata durante tutto il procedimento giudiziario per perseguire coloro che hanno dirottato, per scopi poco chiari, denaro dall’ente.

Il club non condivide i criteri dell’Uefa, ricorrerà in Commissione d’Appello e annuncia che si batterà legalmente, fino alle ultime conseguenze, per difendere i propri diritti.

Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali UEFA non hanno voluto tenere conto del fatto che sono stati gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare letteralmente che l’Osasuna è stato vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni suoi ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell’ente, l’Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso.

Con questa decisione la UEFA intende sanzionare nuovamente l’Osasuna nella figura dei suoi attuali dirigenti, che sono proprio coloro che hanno sporto denuncia in tribunale, avviando l’iter giudiziario per recuperare il denaro sottratto illecitamente dai conti dell’ente e ripristinarne la regolarità. nome. Forse siamo di fronte all’unico caso noto nella storia recente del calcio europeo in cui un club processa alcuni suoi ex allenatori, attualmente in attesa di reclusione. Bisogna anche ricordare che quella stagione l’Osasuna era retrocesso in Seconda Divisione e che, successivamente, stava per scendere di un’altra categoria. Il club ha dovuto cedere tutti i suoi beni per saldare parte dei suoi debiti mentre i nuovi dirigenti hanno ipotecato le loro case, i loro fondi e i loro piani pensionistici per reindirizzare il corso dell’entità. È a quella gente, a un club che oggi i suoi accusatori non resisterebbero in una prova esemplare; e ad un hobby che ha vissuto con angoscia la quasi scomparsa della propria squadra, oggi punita.

Ad avviso dell’Osasuna, il messaggio trasmesso dalla UEFA è senza dubbio controproducente per il calcio e per quegli enti che, di fronte al rischio di essere sanzionati dallo sport dal massimo organo del calcio europeo, ora scelgono di non attaccare a testa alta corruzione nel mondo del calcio. L’Osasuna capisce che questo non può e non deve essere l’obiettivo perseguito dalla UEFA.

L’inchiesta Uefa punta ancora una volta l’attenzione sull’Osasuna e su alcuni dirigenti che, dal loro arrivo nel 2014, stanno ricostruendo con pulizia e onestà un’entità che i suoi precedenti dirigenti hanno lasciato in assoluta rovina. Per chi non conosce a fondo la vicenda, e non è in grado di scindere gli eventi accaduti nella stagione 2013-2014 da quanto sta accadendo attualmente, il danno di immagine dell’ente è gravissimo.

Un danno che si è verificato anche con il silenzio dei principali organi del calcio spagnolo, RFEF compresa. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a continue fughe di interessi, a livello nazionale, verso alcuni organi di stampa e giornalisti per costruire una storia che sacrificava i deboli a favore dei forti. Indiscrezioni che già il 7, giorno in cui l’Osasuna ha appreso dell’avvio delle indagini, hanno assicurato categoricamente che la fine dell’intero processo sarebbe stata l’espulsione del club rojillo dalle competizioni europee. E con quell’orizzonte, sapendo che le fughe di notizie non provenivano da fonti lontane dalle organizzazioni che dovevano garantire la neutralità del processo, l’Osasuna da allora ha lavorato.” (…)