Affare fatto per la Juve: accordo e visite mediche programmate

Affare fatto per la Juventus: accordo trovato e visite mediche programmate. Ecco le cifre del colpo bianconero

Weah ad un passo dalla Juventus. Così come voleva il padre, George, che in un recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato che lui da piccolo tifava Juventus.

“Ieri sera ho detto vicino, oggi invece dico che praticamente è affare fatto, con visite mediche programmate settimana prossima, credo giovedì. Adesso è in America, e dovrebbe partire per l’Italia mercoledì. Per lui un contratto di 5 anni, dodici milioni bonus compresi”. Queste le parole di Gianluca Di Marzio che, di fatto, ufficializza il colpo bianconero. Weah arriva dal Lille, club francese, ed è il primo vero colpo estivo della Juventus in questa sessione di mercato. Sperando, inoltre, che nelle prossime ore possano arrivare anche delle notizie sul fronte Rabiot. Che, a quanto pare, potrebbe rinnovare con i bianconeri. Una situazione che proprio in queste ore sta prendendo una piega forse inaspettata, e invece l’e Psg potrebbe accettare i 7 milioni di euro messi sul piatto.

Affare fatto con la Juve, è Weah il primo colpo

Insomma, la Juve si muove e piazza il reale primo colpo della propria estate. In attesa anche di capire quale sarà il futuro di Chiesa e di Vlahovic, che davanti ad un’offerta congrua potrebbero salutare.

Ma i tifosi della Juventus, senza i due, non si vedono. E se davvero i bianconeri riuscissero a piazzare il colpo Rabiot, allora si può puntare decisamente a tornare in alto. Senza dubbio, come vi abbiamo raccontato in questi mesi, la permanenza del francese è di fondamentale importanza. Sembrava fatta verso l’addio, ma adesso le cose cambiano.