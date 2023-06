Clamoroso Juventus, Sky sgancia la bomba Rabiot: ecco quello che sta succedendo attorno al centrocampista francese

Una bomba clamorosa l’ha appena lanciata Sky. Che parla del rinnovo di Adrien Rabiot. Durante il programma Calciomercato l’originale, Gianluca Di Marzio ha detto a chiare lettere che qualcosa si muove.

“Un ottimismo che cresce di ora in ora per il rinnovo di Rabiot”. Queste le parole del giornalista sportivo, che avvicina sensibilmente la firma del francese per un’altra stagione, alle stesse cifre dell’anno scorso, vale a dire 7 milioni di euro netti. Una notizia clamorosa, una di quelle che svoltano la serata dei tifosi della Juventus ma anche il calciomercato in generale, visto che parliamo di un giocatore che ha fatto la differenza in questa annata appena andata in archivio e che Allegri vede nel suo centrocampo. Ripartire da Rabiot sarebbe fondamentale per la Juventus, perché abbiamo capito tutti quello che il francese può dare in mezzo al campo, come interno. E in questo caso uno tra Frattesi e Milinkovic Savic verrebbe lasciato alle altre.