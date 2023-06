Clamoroso Roma: Mou fa un ‘regalo’ di mercato alla Juve

Calciomercato Juventus, la Roma potrebbe essere interessata ad un bianconero in uscita. Tutti i dettagli della possibile operazione.

Lo special One, Mourinho, potrebbe essere uno dei tecnici più interessanti ad un bianconero in uscita. Si tratta del centrocampista americano in cerca di una sistemazione.

Come sappiamo, sono già tornati a Torino tanti giocatori dal prestito. Per ora, l’unico che sembra poter rimanere in bianconero è Rovella, giovane prestigioso che ha dato ottime risposte al Monza. Per gli altri, invece, ci potrebbe essere mercato perché, di fatto, non farebbero più parte della rosa della Vecchia Signora. Tra questi, per l’appunto, ci sarebbe anche McKennie.

McKennie piace alla Roma: Assist di Mourinho

Il centrocampista americano di ritorno dal Leeds, dopo il prestito di un anno, non farebbe più parte della rosa bianconera, o meglio, non sarebbe più parte integrante del progetto per la prossima stagione. Ha molti ammiratori dall’estero ma adesso, come si evince dall’ultima indiscrezione, ci sarebbe un interesse concreto anche e soprattutto dalla Roma e, quindi, nuovamente dalla Serie A.

Come sottolineano da ‘Il Corriere dello Sport’, ora, ci sarebbero, infatti, già contatti diretti fa l’entourage della Roma e quella del giocatore Mckennie. Un assist che arriverebbe, dunque, direttamente da una squadra rivale ma che darebbe ai bianconeri quel tesoretto necessario da poter reinvestire sul mercato. Con lui potrebbero partire, in direzioni diverse, Zakaria e Arthur: altri centrocampisti proprio di ritorno dal prestito, anche loro dopo un’esperienza annuale in Premier League. Aspettiamo ulteriori decisioni più avanti ma adesso la pista giallorosso potrebbe essere, per McKennie, una suggestione decisamente importante. Rimaniamo in attesa d un verdetto consapevoli che, comunque, l’opzione sarebbe gradita da entrambe le parti. Mourinho vuole rinforzare la rosa e l’esperienza dell’americano potrebbe garantirgli quell’upgrade necessario per la prossima stagione.