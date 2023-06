Juventus, ‘scotto’ Mondiale: big non convocata, esplode la polemica

L’ultima grana scoppiata a causa della convocazione Mondiale: ecco tutti i dettagli

La polemica è scoppiata ieri, quando Milena Bertolini ha diramato la prima lista, che verrà snellita dopo l’amichevole in programma l’1 luglio a Ferrara contro il Marocco, nella quale non c’è Sara Gama. Una botta per i tifosi bianconeri, che si aspettavano di vedere il capitano della truppa di Montemurro e anche di quella azzurra, tra le candidate a prendersi una maglia per il Mondiale.

Così non sarà: e non è un problema di infortuni, quelli Sara se li è messi alle spalle nella seconda parte di stagione e ha chiuso bene il campionato, ma è proprio una scelta tecnica del commissario tecnico azzurro che, lunedì, parlerà in conferenza stampa all’arrivo del gruppo a Brunico, quando inizierà il vero ritiro. Una decisione inaspettata, visto che almeno, prima di prendere una decisione definitiva sulla lista, Gama poteva anche essere convocata. Ma Bertolini ha deciso di sciogliere i dubbi sin da subito. E le polemiche, come detto, si sono accese in maniera immediata. La fascia in questo modo passa al braccio della romanista Linari.