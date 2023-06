Allegri-Juve al canto del cigno: comunicazione ricevuta, mai successo prima

Allegri-Juve, la prima “grana” che troverà Giuntoli riguarda proprio il futuro del tecnico bianconero: cosa sta succedendo.

La nuova Juventus sta nascendo. A piccoli passi, perché dopo una stagione così turbolenta e che ha inevitabilmente lasciato degli strascichi, ripartire non è mai semplice.

La dirigenza bianconera però vuole dimenticare in fretta ed è già focalizzata sul futuro: l’obiettivo è costruire una squadra che sia nuovamente competitiva e che possa tornare presto a lottare per traguardi importanti. Seguendo sempre la “stella polare” della sostenibilità, a differenza di quanto accadeva in passato. La prossima settimana, intanto, dovrebbe essere quella decisiva per i primi due arrivi. Uno è quello di Timothy Weah, l’esterno destro classe 2000 in arrivo dal Lille. Ma oltre a quella del figlio d’arte si sbloccherà con ogni probabilità anche la trattativa per Cristiano Giuntoli, che si appresta a diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera. Il dirigente toscano è in procinto di lasciare Napoli dopo otto stagioni – esperienza conclusa trionfalmente con lo scudetto vinto dopo 33 anni – e di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera a Torino.

Allegri-Juve al canto del cigno: gli arabi fanno sul serio, l’allenatore bianconero vacilla

La prima “grana” che troverà Giuntoli una volta arrivato alla Juventus è quella che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. La società qualche settimana fa è stata chiara: ha dichiarato di avere ancora fiducia nel tecnico livornese, che non è affatto in discussione.

Dall’Arabia Saudita, tuttavia, hanno appena rilanciato, presentando un’altra offerta, ancora più sostanziosa, all’attuale allenatore bianconero. L’Al-Hilal – questo, a quanto pare, il club che è disposto a fare follie per Allegri – avrebbe proposto al tecnico di Livorno circa 30 milioni in più rispetto a quella che era la proposta originaria. Il triennale, insomma, è sul piatto. Ma, a differenza di una settimana fa, Allegri stavolta potrebbe davvero vacillare. “L’allenatore ci sta seriamente pensando e sta riflettendo sulle possibili scelte da fare”, ha spiegato il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini a ZonaBianconera su You Tube.