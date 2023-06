Prezzo dimezzato, clamoroso Juve: hanno scelto Vlahovic

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna hanno del clamoroso. Ecco cosa sta succedendo.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo del giocatore della Juventus . L’attaccante serbo è nel mirino di diverse squadre in vista della prossima sessione di mercato che si aprirà ufficialmente il primo luglio. I club sono pronti a presentare un’offerta alla società bianconera che ha già annunciato di valutare eventuali proposte per tutti i calciatori presenti in rosa. Perer questa sessione di calciomercato 2023, la Juventus è disposta a cedere chiunque, non ci sono incedibili. Ecco nel dettaglio le ultimissime riguardo l’addio di Vlahovic.

Bremer, Chiesa o Vlahovic: la Juventus non ha incedibili. Oltre agli esuberi, la dirigenza è pronta a mettere sul mercato anche un big. L’obiettivo è quello di recuperare i soldi persi dalla mancata qualificazione in Champions League. In attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, l’attuale direttore sportivo Manna sta lavorando alle uscite. Dusan Vlahovic può partire già quest’estate davanti ad una super proposta che permetterebbe ai Bianconeri di incassare una cifra importante, tra i 70 e 80 milioni di euro. Ecco un nuovo aggiornamento che arriva direttamente dalla Spagna e riguarda l’addio di Vlahovic dalla Juventus, c’è un club che è pronto a fare follie per prendere il giocatore.

Ultime calciomercato Juventus: svolta Vlahovic

Secondo quanto riportato da As, la Juve si prepara a cedere Vlahovic al Chelsea.

Il Chelsea il club che ha messo nel mirino Vlahovic. Gli inglesi hanno deciso di puntare tutto sull’attaccante della Juventus che è nella lista dei partenti lista di questo calciomercato estivo 2023 . La dirigenza londinese lascerà partire Romelu Lukaku che non rientra più nei piani del tecnico Pochettino. Una volta completata l’operazione in uscita, con la cessione di Lukaku all’Inter o al Milan, il Chelsea presenterà la Juventus una proposta per acquistare Vlahovic. L’alternativa dei Blues è l’attaccante del Napoli Osimhen anche se il prezzo del cartellino del nigeriano è più elevato rispetto a quello del serbo. Per prendere oggi il bomber del Napoli servono 100-150 milioni di euro a differenza di Vlahovic che può partire per 70-80 milioni.