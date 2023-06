Trattativa ufficiale per Rabiot: l’incubo della Juve è realtà

Rumours dall’Inghilterra: contatti avviati tra l’entourage del centrocampista francese e una squadra della Premier. La posizione della Juventus.

Spada di Damocle da diverse stagioni dello scacchiere tattico della Juventus, il centrocampo si avvia a diventare il centro nevralgico di diverse trattative di mercato dei bianconeri. Il futuro di Adrien Rabiot, infatti, potrebbe assumere le fattezze di un vero e proprio boomerang.

La Juve ha infatti messo in cima alla lista delle sue priorità il rinnovo della mezzala francese. In tempi non sospetti i bianconeri hanno formalizzato all’entourage del calciatore una proposta annuale alle stesse cifre dell’ingaggio percepito dall’ex Psg nella sua esperienza all’ombra della Mole. I contatti esplorativi degli ultimi giorni sembravano configurarsi come il preludio alla fumata bianca definitiva. Le ultime notizie dall’Inghilterra, però, rischiano di stravolgere i piani.

Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino dello United

Come evidenziato da ‘The Athletic’, infatti, sulle tracce di Rabiot si sarebbe messo ufficialmente il Manchester United, che avrebbe fatto recapitare all’entourage della mezzala transalpina la prima vera offerta. Non sono state svelate le cifre messe sul tavolo dai Red Devils che, però, potrebbero convincere il calciatore proponendo un contratto più lungo rispetto a quello prospettato al francese dalla Juve.

La partita resta comunque ancora molto aperta. Ad ogni modo i bianconeri per non farsi trovare impreparati nelle scorse settimane hanno preparato il terreno anche per altre piste: una su tutte porta dritti a Milinkovic Savic. Dopo i contatti indiretti dei giorni scorsi, comunque, lo United ha fatto la sua mossa per Rabiot: la palla ora passa al diretto interessato.