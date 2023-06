Calciomercato Juventus, derby scintillante: clausola con lo sconto

Nuovo derby Milan – Inter. Il mercato sembra proporre quotidianamente una sfida tra i due club meneghini. E non può vincere sempre Marotta.

E’ dalla semifinale di Champions League che si inseguono e si sfidano. Da quel momento sembra che le strade di Milan e Inter s’intreccino di continuo e il mercato sta rendendo sempre più accesa questa sfida tutta meneghina.

Obiettivi dell’una che diventano obiettivi anche dell’altra. Entrambe non navigano certo nell’oro. L’Inter, nonostante gli introiti della Champions League, presenta una situazione debitoria non indifferente, anche se non sbandierata dai media italiani come invece avviene per club distanti soltanto poche decine di chilometri da Milano. Dalle cessioni sta ricavando i fondi per i propri acquisti, così come il Milan che si ritrova un capitale di circa 80 milioni di euro ricavati dalla cessione più dolorosa, quella di Sandro Tonali al Newcastle.

Eccole, quindi le regine del calcio milanese, sfidarsi a singolar tenzone sul terreno del calciomercato. All’inizio è stato Marcus Thuram, venticinquenne attaccante francese, figlio dell’ex difensore della Juventus e della nazionale di Francia, Lilian. Una sfida che ha visto vittoriosa l’Inter che alla fine è riuscita a ottenere il tanto sospirato si dell’attaccante. All’indomani della cessione di Sandro Tonali, ed incassato il cospicuo assegno, il Milan ha rilanciato la sfida ai cugini nerazzurri. Si cambia reparto e si passa al centrocampo.

Nuovo derby Milan – Inter

Davide Frattesi è il nuovo obiettivo conteso tra i due club milanesi. Anche in questo caso, però, l’Inter di Beppe Marotta sembra decisamente in vantaggio per via della preferenza espressa chiaramente dal giocatore in forza al Sassuolo.

Il Milan non demorde e spera in un difficile ribaltamento della situazione. Ma sembra proprio che non vi sia due senza tre. Infatti un’altra sfida potrebbe accendersi tra le due sponde del Naviglio e in questo caso l’oggetto del contenere è, addirittura, un ex Juve. In questo caso si ritorna sul fronte offensivo. L’Inter vorrebbe confermare Romelu Lukaku ma il Chelsea chiede, per la sua cessione a titolo definitivo, 40 milioni di euro, cifra che Marotta e soci non non possono evidentemente sborsare. Ecco quindi che le attenzioni del club nerazzurro si sono spostate in Spagna, direzione Atletico Madrid: obiettivo Alvaro Morata.

Guarda caso il medesimo profilo individuato dai dirigenti del Milan dopo il fallimento dell’operazione Thuram. Alvaro Morata ha da poco rinnovato con i biancorossi di Simeone, ma la sua firma potrebbe avere soltanto una valenza tattica, dal momento che potrebbe permettere al trentenne attaccante spagnolo di andare via in prestito, sia con la formula del diritto che con quella dell’obbligo di riscatto. Pertanto Alvaro Morata è sul mercato e che la sfida Milan – Inter si arricchisca di un altro capitolo. Magari con un vincitore diverso questa volta.