Calciomercato Juventus, è rivoluzione a sinistra: il piano per il gioiello azzurro

Calciomercato Juventus, importanti novità in arrivo anche per quanto riguarda la corsia mancina. Bianconeri pronti all’assalto.

Non c’è dubbio sul fatto che la stagione che si è conclusa da circa un mese abbia lasciato diverse “ferite” aperte. Cicatrici che non si rimargineranno facilmente.

La Juventus ha dovuto fare i conti con una vera e propria rivoluzione a livello societario – lo scorso novembre l’intero Consiglio d’amministrazione ha rassegnato in blocco le dimissioni davanti all’incedere dell’inchiesta Prisma – e nei mesi successivi si è vista letteralmente stravolgere la classifica, con ben due penalizzazioni per via del caso plusvalenze. I dieci punti tolti a due giornate dalla fine hanno fatto scivolare la Signora al settimo posto, negandole la partecipazione alla prossima Champions League, che i bianconeri hanno conquistato sul campo. Massimiliano Allegri e i suoi uomini non giocheranno dunque la manifestazione più importante per la prima volta dopo oltre un decennio. Un bel guaio, inutile fare finta di nulla. Ma le intenzioni del club bianconero sono quelle di rafforzare comunque la rosa a disposizione dell’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, Parisi obiettivo concreto

Nei prossimi giorni la Juventus ufficializzerà il suo primo colpo di mercato. Si tratta di Timothy Weah, in arrivo dal Lille per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Dopo #Weah, la #Juventus prepara l’assalto a #Parisi: ma deve prima dare seguito alla cessione di #Iling. L’esterno mancino è nel mirino di diversi club della Premier League. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) June 27, 2023

Il figlio d’arte darà metaforicamente il cambio sulla fascia destra a Juan Cuadrado, che non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri. L’esterno colombiano lascia Torino dopo otto lunghissime stagioni: oggi è arrivata l’ufficialità. Ma presto potrebbero esserci interessanti novità anche per quanto riguarda la corsia sinistra. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, la Juventus si sarebbe “infatuata” di Fabiano Parisi, uno dei talenti più luminosi dell’Empoli e dell’Under 21 azzurra, impegnata in questi giorni agli Europei di categoria. Prima di dare l’assalto al terzino sinistro, però, dovrà cedere Samuel Iling-Junior, nel mirino di diversi club della Premier League.