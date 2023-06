Juventus, adesso è finita sul serio: dice addio dopo otto anni

Juventus, la telenovela è terminata: non ci sarà alcun rinnovo per il giocatore che ha vestito la maglia bianconera nelle ultime otto stagioni.

La notizia era nell’aria da giorni. Si pensava potesse esserci un ripensamento dell’ultim’ora, ma non è stato così. La Juventus – di concerto con il diretto interessato – ha preso una decisione per quanto riguarda il futuro di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, uno di quelli che tra poco meno di una settimana si vedranno scadere il contratto con il club di via Druento. Finisce, dunque, una lunga storia d’amore.

Ci riferiamo a Juan Cuadrado, il 35enne colombiano per il quale i colori bianconeri erano ormai diventati una seconda pelle. L’ex giocatore di Fiorentina e Chelsea non rinnoverà, apprestandosi a lasciare Torino con una valigia piena di bellissimi ricordi. A raccogliere la sua eredità sulla fascia destra spetterà a Timothy Weah, che a breve diventerà ufficialmente un giocatore della Juventus. Tutto fatto per il classe 2000 di proprietà del Lille, il primo acquisto della Signora nella sessione estiva di calciomercato che sta per aprire i battenti. Ma il figlio d’arte potrebbe non essere l’unico rinforzo per quella zona di campo.

Dal prossimo 1 luglio Cuadrado sarà quindi un giocatore svincolato, che potrà accasarsi gratis alla squadra che gli prospetterà l’offerta migliore. Il suo futuro potrebbe essere in Turchia, visto che tra i club più interessati c’è il Fenerbahçe, oltre ad altre società di Istanbul. Il nazionale colombiano ha giocato oltre 300 partite con la Juventus, mettendo a referto ben 26 gol – tra cui molti decisivi – e 65 assist. Con la Signora ha vinto tantissimo: il suo palmares è di 5 scudetti, 4 Coppa Italia e 2 Supercoppe.

Juan Cuadrado will leave Juventus as a free agent. Decision made on both club and player side, they will part ways. 🇨🇴

There are many clubs keen on signing Cuadrado, waiting on best option. pic.twitter.com/KGNddsE9dn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023