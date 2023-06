“No all’iscrizione al campionato”: muro contro muro Juve, l’ha risolta così

Il giornalista radiofonico ha dato la sua opinione riguardo la situazione dei bianconeri, direttamente a ‘Juventibus’.

Ospite a ‘Juventibus’, il giornalista radiofonico, famoso per le sue ospitate a ‘Pressing’ ma anche e soprattutto per il programma giornaliero ‘La Zanzara’ di ‘Radio 24’, Giuseppe Cruciani noto tifoso laziale ma simpatizzante (di sua stessa ammissione) del mondo bianconero, ha parlato così della situazione relativa, proprio, ai bianconeri.

Giuseppe Cruciani ha parlato, proprio, della realtà che ha visto i bianconeri protagonisti, nella ormai scorsa stagione, per episodi propriamente extra calcistici, ecco le parole del giornalista sulla questione: “Da esterno e data fortissima pressione mediatica che c’è stata, credo che il muro contro muro sarebbe stato doveroso da parte della Juventus. Avrei preferito la non iscrizione al campionato: so che sono cose inapplicabili”.

Juventus, Cruciani tuona: “Avrei preferito la non iscrizione al campionato”

E poi, sempre Cruciani, ha continuato: “Qui abbiamo una società che è quasi estranea all’Italia come proprietà, è una multinazionale che ha vari interessi. Il Marchio Juventus spendibile in varie direzioni: avrei cercato una soluzione più creativa con la quale avresti messo in difficoltà molto grave il calcio italiano”. Ovviamente Cruciani si riferisce a tutto il caos mediatico creato intorno alle varie penalizzazioni che poi, alla fine, ci sono state, tolte e poi rimesse compromettendo dunque il cammino Champions ottenuto, comunque, dai bianconeri nella stagione che presto incomincia. In sostanza, un’annata tutt’altro che serena in quel di Torino con situazioni che per un momento sono state assai difficili da metabolizzare visti i punti di penalizzazione. Ma il passato è passato e dalla stagione che verrà, l’obiettivo sarà, ovviamente, il campionato. C’è voglia di ritornare a vincere, e dopo anni di mancati trofei, la Vecchia Signora si appresta a ritornare grande, molte risposte si avranno anche nella sessione di mercato.