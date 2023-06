Juventus ‘graziata’ da Ceferin: “Niente esclusione dalla Conference”

La situazione extra-campo della Juventus continua a tenere banco. L’ultimo annuncio sul possibile ribaltone di Ceferin.

Conference o niente Conference. In questo dissidio amletico si svolgeranno i prossimi giorni della Juventus, che potrebbe ricevere la stangata da parte di Ceferin sulla presunta violazione del settlement agreement che, in soldoni, dovrebbe comportare l’esclusione dei bianconeri dalla competizione UEFA.

Nei prossimi giorni la Commissione passerà al vaglio il caso Juventus e si provvederà ad emanare la prima sentenza definitiva, a cui la ‘Vecchia Signora’ potrebbe rispondere facendo appello al TAS. Alla luce del riavvicinamento istituzionale mostrato con la decisione legata al patteggiamento, però, la sensazione è che alla fine un accordo possa essere trovato. Intervistato ai microfoni di Radio Bruno, però, l’ex Fiorentina Claudio Merlo ha paventato un nuovo scenario a sorpresa. Secondo Merlo, infatti, la Juve potrebbe anche non essere punita per quello che si configurerebbe come un autentico ribaltone. Ecco lo stralcio dell’intervista in questione:

“Ero convinto che togliessero 15 punti alla Juve. E che aggiungessero anche una penalizzazione l’anno prossimo. Non sono sicuro che la Uefa esclude la Juve dalle coppe. Penso che la salveranno, a discapito della Fiorentina e del suo mercato. Ma purtroppo quando queste cose vanno alle lunghe finiscono male”.