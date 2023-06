Juventus, patto di ferro con Elkann: Allegri via gratis

Il calciomercato della Juventus in questo mese di giugno ha visto già qualche movimento, ma ancora ci sono tante trattative da concludere.

Siamo solamente alle prime fasi dei trasferimenti estivi ma la società bianconera sta già dimostrando di voler fare sul serio. La missione è quella di riuscire a costruire una squadra che possa essere competitiva in Italia, cercando di conquistare con lo scudetto che ormai manca da tempo a Torino.

Riscattare l’ultima opaca stagione è obbligatorio per una Juventus che vuole regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria. Per farlo mister Allegri attende però rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, considerando anche che alcuni giocatori sono destinati a lasciare Torino nel corso delle prossime settimane. Attendiamoci dunque un mese di luglio davvero bollente e non solo per questioni metereologiche. La società bianconera dovrà cercare di stringere sugli obiettivi che si è prefissata, per mettere quei giocatori al più presto a disposizione dell’allenatore.

Juventus, Allegri via alla fine della prossima stagione?

A proposito di allenatore, sono ormai mesi che c’è il tormentone legato alla permanenza o meno di Allegri sulla panchina juventina. Con tanti nomi di possibili successori che si sono avvicendati. Tuttavia la società è stata ferrea sin dalla conclusione dell’ultimo cambiamento, non lasciando intravedere possibili svolte visto il contratto di altri due anni con l’attuale allenatore.

Secondo l’indiscrezione riportata dall’insider Juventino Semper, ci sarebbe un patto di ferro tra Elkann e mister Allegri, con quest’ultimo che rimarrebbe per un altro anno alla guida della squadra bianconera. Un anno che sarebbe decisivo per le sue sorti. Qualora non riuscisse infatti a portare la Juventus allo scudetto, andrebbe via senza pretendere un euro per l’ultimo anno di contratto. Ancora rumors dunque riguardo la panchina della squadra bianconera, che comunque confermano come non ci sia al momento alcun cambio repentino all’orizzonte.