‘Sgroppata’ UFFICIALE Rabiot: ha firmato di nuovo con la Juve

Sgroppata UFFICIALE: Rabiot rimane in bianconero. Il centrocampista francese ha firmato il rinnovo con il club piemontese. Un colpo clamoroso

Le indicazioni hanno portato all’ufficialità, arrivata proprio in questi momenti: Adrien Rabiot, il centrocampista francese in scadenza di contratto, ha firmato il rinnovo con il club bianconero.

Un rinnovo annuale, un colpaccio vero e proprio per i bianconeri soprattutto dopo le indicazioni di fine campionato, quando un addio sembrava probabile. Il francese ha deciso di non accettare l’offerta dello United, che c’è stata, e di abbracciare ancora il bianconero. E come detto prima una grande mano in questa operazione l’ha data Massimiliano Allegri. La Juve, per “vincere” questa battaglia, non ha dato una deadline per una risposta. Ha deciso di concedere tutto il tempo possibile immaginabile. E questo ha portato al sì. Un sì clamoroso. Inaspettato.