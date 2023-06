Rabiot e non solo: scambio alla pari con la Juve, mediana stravolta

Rabiot e non solo, il nuovo centrocampo bianconero inizia lentamente a prendere forma: occhi puntati sulla Premier League.

La Juventus non poteva scegliere immagine più azzeccata per dare la notizia sui social, in ossequio a quello che è il suo soprannome. Da oggi pomeriggio è ufficiale: Adrien “Cavallo pazzo” Rabiot ha rinnovato e continuerà a vestire la maglia della Juventus.

Lo farà almeno per un altro anno, fino al 2024, restando così il perno del centrocampo di Massimiliano Allegri. C’è quasi certamente lo zampino del tecnico livornese in questa scelta: l’allenatore è uno dei suoi più grande estimatori, convinto che la Signora non possa fare a meno di quello che, per distacco, è stato il miglior centrocampista nell’ultima stagione. “La storia non è finita, abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco e siamo pronti a continuare a correre insieme verso i nostri obiettivi”, ha scritto la Juventus sul suo sito ufficiale, accanto all’immagine che annuncia il rinnovo del nazionale transalpino. Comincia lentamente a prendere forma la nuova linea mediana bianconera, che nei prossimi giorni potrebbe essere ulteriormente ritoccata.

Rabiot e non solo, Juventus su Partey: possibile scambio con Arthur

La Juventus ora va alla ricerca di un giocatore con caratteristiche diverse da quelle di Rabiot: uno dei profili che farebbe al caso di Allegri sarebbe quello di Thomas Partey, centrocampista ghanese dell’Arsenal che ha da poco compiuto 30 anni.

Un mediano difensivo, dotato di ottima fisicità, che in questo momento è quello che manca alla Signora. I Gunners, tuttavia, non sono disposti a cederlo per meno di 20 milioni, una cifra che il club bianconero, come riporta il portale Tuttojuve.com, non intende assolutamente sborsare. Ecco perché nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi di uno scambio con Arthur, appena rientrato a Torino dopo il prestito al Liverpool. L’Arsenal ha sempre avuto un debole per il brasiliano, che sarebbe perfetto per il gioco di Mikel Arteta.