Rescissione Juventus: fumata ‘giallorossa’

Calciomercato Juventus, futuro già ‘deciso’ per il difensore. Potrebbero esserci, proprio, i giallorossi per lui.

La Juventus cambia sempre più il suo volto. Tra i possibili nuovi acquisti prendono, anche, voce in capitolo le cessioni. Dopo il mancato rinnovo di Cuadrado, adesso, un altro ‘veterano’ potrebbe dire addio.

Come si legge, infatti, direttamente dal portale di ‘TuttoJuve’, la risoluzione di contratto per il difensore è un ipotesi sempre più lontana, la Juventus, infatti, punta proprio a monetizzare e potrebbe farlo grazie all’interesse estero della squadra ‘giallorossa’.

Galatasaray su Alex Sandro: La Juve lo vuole vendere

Alex Sandro è un’ipotesi sempre più lontana, il suo addio adesso è concreto ma non in risoluzione di contratto come, invece, si stava ipotizzando a più voci. La Juventus punterà a monetizzare, accontentandosi anche di una cifra molto bassa ma che possa, comunque concedere ai bianconeri un piccolo tesoretto dall’addio del brasiliano.

L’entourage sarebbe già al lavoro per valutare le proposte in arrivo, il calciatore piace ad una squadra in particolare, direttamente dalla Turchia, il Galatasaray sembra muoversi concretamente per il laterale difensivo ma Sandro ha suscitato interesse anche a qualche club arabo. Ma per il momento, da informazioni in nostro possesso, non sono ancora arrivate offerte concrete per lui e pertanto finché la dirigenza non riceverà offerte ufficiali, Sandro è ancora sotto contratto fino alla fine della stagione visto che per lui, proprio la precedente stagione, è scattato il rinnovo automatico per le più presenze in campo. Attendiamo, dunque, ulteriori novità in merito con la piena consapevolezza che il giocatore è pronto a lasciare la Juventus dopo diverse stagioni da autentico protagonista. Mentre si muovono i giocatori in uscita, la Juventus, vuole anche comprare: c’è sempre l’obiettivo Parisi per quanto concerne la difesa, proprio su di lui si attendono novità concrete nei prossimi giorni.