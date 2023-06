Calciomercato Juventus: incubo Milan, lo soffiano ad Allegri

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Juventus. I bianconeri rischiano di perdere il giocatore, c’è il Milan sulle sue tracce.

Calciomercato in fermento. La sessione estiva 2023 sta entrando già nel vivo con le società a lavoro in vista della prossima stagione. Le big si stanno muovendo per accorciare il gap con il Napoli. Intanto, un obiettivo di mercato della Juventus sta per andare al Milan: c’è l’offerta dei rossoneri che sta facendo vacillare il calciatore che, insieme al suo entourage, sta valutando attentamente la proposta.

L’attacco è uno dei reparti che le big stanno provando a rinforzare in questa sessione di calciomercato. Per questa ragione i club hanno alcuni obiettivi in comune. Come accaduto con Thuram, che s’è trasferito all’Inter anziché al Milan. Questa volta, invece, i rossoneri sono pronti a strappare il giocatore alla Juventus. La Vecchia Signora non ha ancora deciso se affondare o meno il colpo, molto dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic. Ecco perché, in questo momento di riflessione, il Milan sta tentando il sorpasso e ingaggiare subito il bomber che è in uscita dal suo club e in attesa di una nuova destinazione. Il ritorno in Italia intriga e non poco il calciatore che, insieme al suo entourage, sta valutando attentamente la proposta del Milan.

Ultime notizie calciomercato Juventus: il Milan tenta il sorpasso, offerta monstre per averlo subito

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante. Una delle richieste di Pioli alla società è stata quella di prendere un vice Giroud. Tutti gli indizi portavano a Marcus Thuram che però ha scelto l’Inter. Ecco perché, adesso, Moncada e Furlani hanno messo nel mirino un obiettivo di mercato della Juventus e vogliono portarlo al Milan: ecco tutti i dettagli su questa operazione di calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, rilanciate anche dalla Spagna dal giornalista Ekrem Konur, uno degli obiettivi di Moncada è portare al Milan Icardi in questa sessione di mercato. Reduce da una buona stagione al Galatasara, conclusa con la vittoria del campionato turco, Maurito tornerà nuovamente al Psg visto che è legato da un contratto con i francesi fino al 2024. Ovviamente il futuro di Icardi non sarà a Parigi con la dirigenza che è a lavoro per cederlo in maniera definitiva. Il Galatasaray sta continuando le trattative per confermare in rosa il calciatore anche se nelle ultime ore anche il Milan s’è interessato ad Icardi ed avrebbe in programma di fare una prima proposta al Psg di 10 milioni di euro. Il problema, però, riguardo il ricco stipendio del calciatore che guadagna a Parigi ben 7 milioni di euro. Mauro Icardi è stato accostato anche alla Juventus ma i bianconeri non hanno ancora deciso. L’idea potrebbe concretizzarsi solo in caso di partenza di Vlahovic che, ad oggi, è finito nel mirino di Chelsea ed altri club inglesi. La situazione è in divenire, intanto il Milan può tentare l’affondo e beffare la Juventus con il ritorno in Serie A di Mauro Icardi.