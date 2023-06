‘Tolta’ dalla Conference League: comunicato UFFICIALE

Ormai tutti gli sguardi delle squadre, Juventus compresa, sono ovviamente rivolti all’inizio della prossima stagione agonistica.

Non potrebbe essere altrimenti, ormai l’estate è iniziata e si pensa esclusivamente al calciomercato. Tutte le squadre sono impegnate in questa fase a cercare i rinforzi giusti per essere pronti e scattanti al via della prossima stagione. E tra queste anche l’undici di Allegri, che vuole riscattare la passata stagione.

Nessun trofeo in bacheca ma soprattutto un settimo posto che ha deluso tutti, anche se va detto che Vlahovic e compagni sul campo avrebbero ottenuto il pass per la prossima edizione della Champions League. Decisiva infatti è stata la penalizzazione di 10 punti che è arrivata per via del “caso plusvalenze”. Una pagina che tutti vogliono cancellare al più presto con nuovi successi.

Niente più “Europa” con Conference League

La Juventus è iscritta alla prossima edizione della Conference League, anche se su i bianconeri c’è ancora l’incertezza della partecipazione legata alle decisioni che prenderà l’Uefa nei suoi confronti. Le ultime voci parlano di una esclusione della squadra dalle competizioni europee per un anno, oltre che una possibile multa.

Quella che andrà ad iniziare sarà comunque l’ultima edizione dell'”Europa Conference League”. Come si legge infatti in una nota ufficiale, per via di una ricerca svolta tra partner commerciali e tifosi, sarà rimossa la parola “Europa” da questa competizione. Una mossa che servirà un maggiore sviluppo di questa competizione e che è stata approvata dal Comitato Esecutivo UEFA. Questa novità partirà dalla stagione 2024-25. I tifosi bianconeri ad ogni modo sperano che la Juventus in futuro possa essere protagonista su palcoscenici più importanti.