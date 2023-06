Clamoroso Milinkovic-Savic: “Ha già salutato i compagni”

Clamoroso Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo continua ad essere il grande sogno del club bianconero.

Per almeno un altro anno la Juventus si è assicurata le prestazioni di Adrien Rabiot, di gran lunga il miglior centrocampista dell’ultima stagione bianconera, sotto tutti i punti di vista. Certo, il fatto di aver deciso di rinnovare fino al 2024, nonostante il francese abbia “solo” 28 anni, ha fatto sorgere qualche dubbio. E pure storcere il naso tra i tifosi più esigenti.

Ma è stato fondamentale non averlo perso, soprattutto a parametro zero. Su di lui c’era il Manchester United, che l’aveva già cercato con insistenza la scorsa estate. Ma alla fine non se n’è fatto nulla, proprio come un anno fa: niente accordo con i Red Devils. Massimiliano Allegri, il suo più grande estimatore, potrà dunque continuare a contare su Rabiot, che considera un elemento imprescindibile per il centrocampo. Nella speranza, ovviamente, che il livello delle sue prestazioni rimanga alto, visto che nelle prime tre stagioni torinesi il rendimento del giocatore transalpino lasciò a desiderare. La permanenza del vicecampione del mondo però non esclude l’arrivo di un top player in quella zona di campo.

Clamoroso Milinkovic-Savic: nessuna proposta di rinnovo per il serbo

Aver rinnovato Rabiot non significa automaticamente rinunciare a Sergej Milinkovic-Savic, che rappresenta ormai da qualche anno uno dei grandi sogni della Signora.

#MilinkovicSavic non ha ricevuto alcuna proposta di rinnovo e ha salutato (approfonditamente) i compagni della Lazio prima di partire per le vacanze. Vediamo un po’ che succede tra Centro e Nord… — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) June 29, 2023

Il contratto del serbo scade nel 2024 ma non sarà affatto semplice strapparlo alla Lazio. Che continua a chiedere non meno di 40 milioni per privarsene, ad un anno dalla scadenza e nonostante la prospettiva di poterlo perdere a zero. Una cifra molto alta in questo momento per la Juventus, che probabilmente tenterà di abbassare proponendo eventuali contropartite tecniche che potrebbero far gol a Maurizio Sarri. Milinkovic-Savic, ad ogni modo, è consapevole del fatto che la stagione appena concluda possa essere stata l’ultima sulla sponda biancoceleste del Tevere. Come riporta il giornalista Giacomo Scutiero sul suo profilo Twitter, il giocatore, oltre a non aver ricevuto proposte di rinnovo, avrebbe già salutato i compagni della Lazio prima di partire per le vacanze.