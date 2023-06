La Juventus lo ha comunicato chiaro e tondo: “Fuori dai piani”

Tanto lavoro da fare in questo periodo dell’anno per la dirigenza di una Juventus che vuole al più presto riscattare l’ultima stagione.

I tifosi sono stati senz’altro delusi da come è andato a finire l’ultimo campionato. Con un settimo posto in classifica arrivato a causa della penalizzazione di 10 punti subita e dunque con il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League.

Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina ed è per questo motivo che nel corso delle prossime settimane i supporters della squadra di Allegri si aspettano tante novità di mercato. La squadra andrà ringiovanita e rinnovata in tutte le parti ed è per questo motivo che la dirigenza della Juventus sta seguendo diverse piste. Dovendo fare i conti ovviamente con il bilancio e con il monte ingaggi. Arriveranno dunque degli innesti mirati per far sì che la squadra possa essere competitiva a lottare per la vittoria del prossimo scudetto.

Juventus, Bonucci ultima scelta tra i centrali ma…

Attenzione però anche a quelle che potrebbero essere le prossime uscite in casa bianconera. Non è affatto un mistero che la Juventus prenderebbe in considerazione l’ipotesi di cedere qualche big per fare cassa e risparmiare anche sugli ingaggi. Tra quelli più alti c’è quello di Leonardo Bonucci, che per Allegri non è affatto un intoccabile.

Lo ha fatto capire anche il giornalista Gianni Balzarini, che ai microfoni di “Juventibus” ha parlato del difensore centrale. Sottolineando che la Juventus si aspettava che l’ex Bari andasse via, facendogli capire che ormai è una sorta di quinta scelta tra i difensori. Nonostante lo scarso utilizzo, Bonucci ha intenzione di vestire ancora per l’ultimo anno la maglia della formazione torinese. Con il suo ingaggio che dunque continuerà a pesare, e non poco, sulle casse societarie.