“Lunedì 3 luglio”: la Juventus chiude un altro affare in Premier

“Lunedì 3 luglio”, questo il giorno decisivo per la chiusura dell’operazione: un altro colpo importante per i bianconeri.

Le luci dei riflettori, in questo momento, sono quasi tutte puntate sul mercato in entrata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che sono come al solito gli acquisti a scaldare maggiormente i tifosi ed a scatenare il loro entusiasmo. La Juventus, tuttavia, in queste settimane è molto attiva soprattutto per quanto riguarda le cessioni.

Che quest’anno, non potendo contare sui ricchi introiti della Champions League, sono imprescindibili per consentire al club bianconero di rinforzare a dovere la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Qualche colpo in uscita, in realtà, la Signora l’ha già messo a segno, nonostante le difficoltà iniziali. Dejan Kulusevski, da gennaio 2022 al Tottenham, è stato acquistato definitivamente dagli Spurs. Un’operazione tutt’altro che irrilevante, che ha portato circa 30 milioni nella casse della Juventus. Ma nella lista degli esuberi, che non fanno più parte del progetto tecnico, non c’era solamente lo svedese. Un altro che tra qualche settimana potrebbe lasciare Torino, ad esempio, è Arthur.

“Lunedì 3 luglio”, Zakaria sempre più vicino al West Ham

Il centrocampista brasiliano, arrivato nel 2020 dal Barcellona all’interno di un discusso scambio con Miralem Pjanic, è appena rientrato dal prestito al Liverpool.

Con la squadra di Jurgen Klopp, Arthur ha giocato pochissimo, a malapena tredici minuti nella partita di Champions League contro il Napoli dello scorso settembre. Nel mese di ottobre ha dovuto fare con un nuovo problema muscolare, che l’ha fatto nuovamente uscire dalle gerarchie del tecnico tedesco. Cederlo non sarà semplice, mentre sembra ci sia qualche speranza in più per Denis Zakaria. Il mediano svizzero, arrivato nella sessione invernale 2022 insieme a Dusan Vlahovic, potrebbe fare immediatamente ritorno in Premier League. Dopo i sei mesi al Chelsea, è il West Ham che ha bussato alle porte della Juventus. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto oggi durante la diretta Twitch di Juventibus, il prossimo 3 luglio sarà il giorno decisivo per la chiusura dell’affare.