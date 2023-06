Calciomercato Juventus, accordo Napoli-Giuntoli: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto tra Napoli e Giuntoli, mancherebbe, a questo punto, soltanto l’ufficialità.

Come comunicato da ‘Il Corriere dello Sport’, finalmente, la questione potrebbe esserci sbloccata in maniera definitiva. Mancherebbe, a questo punto, soltanto l’ufficialità della trattativa.

Come scrivono, infatti, dal quotidiano sportivo nazionale, ieri il direttore sportivo ha raggiunto un’intesa verbale col presidente De Laurentiis, rinunciando ad alcune mensilità. Sostanzialmente, dunque, se nulla cambia già da domani Giuntoli potrebbe essere ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus.

Giuntoli ci siamo: Ad ore l’ufficialità

Dopo averlo inseguito per diversi mesi, adesso, finalmente, il direttore sportivo sarebbe pronto per abbracciare il suo nuovo progetto bianconero. Da domani, dunque, potrebbe già esserci la firma sul nuovo contratto per mettersi immediatamente al lavoro a Torino.

Inseguito dati i suoi ottimi risultati che hanno anche permesso al Napoli di raggiungere il tetto d’Italia, Cristiano Giuntoli sarà un direttore sportivo capace di valorizzare al massimo le qualità dei propri giocatori, incominciando proprio dai giovani. Secondo, infatti, l’ultima suggestione, già da domani il direttore sportivo potrebbe diventare operativo affinché si possa chiudere l’operazione. Si attende, come detto poc’anzi, soltanto l’ufficialità della trattativa. Come si legge proprio dal quotidiano sportivo: “Cristiano Giuntoli sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juve, lo affiancherà l’ottimo Giovanni Manna, che ha già completato le operazioni Rabiot, Weah e Kulusevski. Ieri Giuntoli ha raggiunto un’intesa verbale col presidente De Laurentiis, rinunciando ad alcune mensilità. E, secondo quanto filtra da Torino, l’ha comunicato a Maurizio Scanavino, ad della Juventus”. Un colpo finalmente raggiunto che adesso potrà essere effettivo già nella giornata di domani. Anche i tifosi attendono impazientemente l’annuncio così da sperare in nuovi colpi da cardiopalma, iniziando, proprio, dal top player Sergej Milinkovic-Savic e poi magari dalla difesa, il vero reparto che dovrà essere in qualche modo rivoluzionato.