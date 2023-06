Caso chiuso, possibile esclusione dalle Coppe: ‘sentenza’ definitiva UEFA

La Juventus continua nella sua fase di preparazione alla prossima stagione, preparazione per adesso intesa come attività intensa sul mercato.

La formazione bianconera vuole cambiare pagina rispetto al passato ed è per questo motivo che sta cercando volti nuovi per rinnovare la sua squadra. Solo così si potrà pensare di lottare nuovamente per lo scudetto, è questo l’obiettivo che i ragazzi di Allegri cercheranno di portare a casa.

L’ultimo campionato si è concluso con la Juventus relegata al settimo posto della classifica a causa della penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta per il “caso plusvalenze”. Un piazzamento che non gli ha permesso di centrare quello che era l’obiettivo minimo stagionale, ovvero riuscire a partecipare alla prossima edizione della Champions League. Il palcoscenico dei bianconeri sarà la Conference League, o meglio dovrebbe essere quello.

Nessuna sanzione per il Barcellona dall’Uefa

Se da un lato la Juventus ancora non conosce il suo futuro europeo, visto che l’Uefa non si è ancora espresso sulla posizione dei bianconeri, dall’altro c’è il Barcellona che invece il suo destino a quanto lo conosce già. Almeno stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna.

Secondo infatti quanto scrive “Sport” la formazione blaugrana, che si è qualificata per la prossima edizione della Champions League, non avrà alcun problema a partecipare a questa competizione. Si era parlato molto nel corso degli ultimi mesi di una possibile sanzione Uefa al club spagnolo per le conseguenze del “caso Negreira”. Il portale spagnolo ha già sottolineato che il Barcellona è già certo di non essere sanzionato dalla Uefa per la vicenda nella quale è stato coinvolto per alcuni pagamenti effettuati per delle consulenze (effettuati tramite la sua società) all’ex vicepresidente della commissione arbitrale.