“Complimenti per lo Scudetto”: la risposta di Allegri fa impazzire il web

“Complimento per lo scudetto”, Allegri in vacanza preso in giro dai tifosi del Napoli. Giusto, ci sta. Ma lui prima parlava con un tifoso interista.

Massimiliano Allegri è un uomo che sa stare allo scherzo. Lo ha fatto vedere spesso, ed è anche molto simpatico visto che sono diverse le sue conferenze stampa che possiamo definire memorabili. Insomma, è un uomo di scoglio, come ama definirsi lui.

Adesso è in vacanza, in attesa tra dieci giorni di iniziare la stagione con la Juventus, quella che deve portare di nuovo i bianconeri a vincere qualcosa. Non è minimante accettabile passare un’altra annata a guardare vincere gli altri. Quella che si è conclusa da un mesetto a questa parte è stata una stagione travagliata. E forse questo aggettivo non rende nemmeno l’idea di quello che dalle parti della Continassa si è passato, con squalifiche, punti tolti e poi rimessi e poi ritolti, con le dimissioni di Agnelli che hanno chiuso un’era e con continue voci di esclusioni dall’Europa. Insomma, meglio non pensarci più, anche se a Max, adesso come detto in vacanza, i tifosi del Napoli non gli risparmiano qualche sfottò. Ed è anche giusto così, quando fatto con educazione.

Complimenti per lo scudetto, Max fa impazzire i tifosi della Juventus

Ora, il tifoso del Napoli dice a Max “complimenti per lo scudetto”, trovando una “scusa” poi per averlo scambiato con Luciano Spalletti. Ma è il momento prima che ha mandato in visibilio i tifosi della Juventus.

Allegri, che parlava probabilmente con un suo amico, diceva ad alta voce: “Voi dell’Inter come state messi”, insomma, anche in questo caso uno sfottò probabilmente per la finale di Champions League persa. Eccolo Max, quello che ha fatto innamorare i tifosi bianconeri non solo con le vittorie ma anche con momenti come questo. Ah, sotto c’è il video.