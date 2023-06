Juventus, confronto Napoli-Giuntoli: “Non ci sarà”

Juventus: è praticamente fatta per il direttore sportivo del Napoli, uno dei grandi protagonisti dello scudetto azzurro.

Telenovela terminata. E finalmente, aggiungeremmo noi. Oggi è la giornata di Cristiano Giuntoli, che ha trovato un accordo con il Napoli e nelle prossime ore sarà libero di firmare il contratto con la Juventus. Aurelio De Laurentiis alla fine ha ceduto, consentendo al suo – ormai ex – direttore sportivo di abbandonare il club partenopeo con un anno d’anticipo.

La Signora, infatti, non avrebbe aspettato a lungo: nel caso in cui entro domani la trattativa non sarebbe andata a buon fine, non se ne sarebbe fatto nulla, con il dirigente toscano che rischiava di rimanere nel capoluogo campano da separato in casa. Sì, perché con il vulcanico presidente della società neocampione d’Italia i rapporti erano già ai minimi termini da circa un mese. Cioè da quando Giuntoli ha manifestato la volontà di chiudere la sua avventura napoletana dopo otto anni intensissimi, conclusi con la vittoria del tricolore. Nel suo futuro adesso ci sono i colori bianconeri: a Torino cercherà di replicare il “modello” Napoli, sia vincente che sostenibile. E la sua nomina sembra capitare a fagiolo, in un momento in cui la Juventus dovrà stare attenta ai conti e a far quadrare i bilanci.

Juventus, Giuntoli non parteciperà all’evento di apertura del mercato

Con la Juventus firmerà un contratto di cinque anni, assumendo il ruolo di responsabile dell’area sportiva. Non ci sarà dunque un depotenziamento di Giovanni Manna, appena promosso direttore sportivo. Il giovane dirigente, infatti, continuerà a lavorare per la prima squadra, insieme a Claudio Chiellini, rientrato alla base dopo l’esperienza al Pisa.

Ma quali sono i prossimi passaggi? Come riporta Sky Sport, c’è stato il tanto atteso contatto con De Laurentiis per definire la sua uscita. Giuntoli successivamente si confronterà con i legali per definire estremi della risoluzione. Inoltre il direttore sportivo ha già comunicato che non parteciperà all’evento di apertura del calciomercato estivo in programma questa sera al Grand Hotel di Rimini.