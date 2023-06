Calciomercato Juventus, cessione choc: Brozovic lo ‘manda’ in Arabia

Nuovi aggiornamenti di calciomercato Juventus: Brozovic lo manda in Arabia Saudita, ecco tutti i dettagli su questa trattativa.

La telenovela Brozovic Al Nassr rischia di compromettere il futuro anche dello juventino. Ecco tutti i dettagli relativi a questa cessione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane. Una svolta clamorosa che potrebbe avere risvolti sul destino bianconero con la società che si prepara ad una vera e propria rivoluzione in quel reparto. In attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, ecco le ultimissime notizie relative a questa mossa di mercato: un intreccio che vede anche l’Inter coinvolta, spiegati tutti i motivi.

Il calciomercato sta entrando nel vivo. In questo mese di giugno le società arabe sono state protagoniste di colpi sensazionali. La Saudi Pro League sta crescendo sempre di più con i club che a suon di milioni stanno ingaggiando tantissimi calciatori. Da Kante a Benzema passando per Mendy e Koulibaly fino a Brozovic che sembrava ad un passo dall’Al Nassr. Il club di Cristiano Ronaldo aveva messo nel mirino il calciatore croato. Per convincerlo un contratto monstre da 100 milioni di euro, in tre stagioni. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato con l’Inter che ha bloccato la cessione di Brozovic all’Al Nassr: ecco perché il club arabo ha deciso di puntare sullo juventino

Calciomercato Inter: Brozovic inguaia la Juventus, ecco cosa è successo

L’Al Nassr, considerate le difficoltà ad arrivare a Brozovic, ha messo nel mirino un centrocampista della Juventus: ecco tutti i dettagli.

Alla fine l’Inter ha deciso di non cedere Brozovic all’Al Nassr. Alla base di questa decisione alcuni problemi relativi alla valutazione del cartellino del centrocampista croato. Gli arabi, infatti, hanno abbassato la proposta all’Inter: da 23 milioni, l’ultima offerta dell’Al Nassr per Brozovic è di 15. Ecco perché, da parte dei neroazzurri, è arrivato lo stop alla trattativa. Adesso il club arabo è pronto a prendere un calciatore della Juventus. C’è tutta l’intenzione da parte del club di Cristiano Ronaldo, di portare all’Al Nassr Paul Pogba che potrebbe già lasciare la Juventus. Anche il giornalista Graziano Carugo Campi aveva anticipato l’interesse da parte degli arabi nei confronti di un centrocampista della Juventus. La trattativa poteva sbloccarsi solo nel caso in cui non si sarebbe concretizzata la cessione di Brozovic. Questo ultimo dietrofront dell’Inter, che ha rifiutato 15 milioni di euro, potrebbe spingere l’Al Nassr a virare con decisione su Paul Pogba e ad acquistarlo dalla Juventus.