Bigiotteria Juventus, oro puro Allegri: 150 milioni che ribaltano il mercato

Massimiliano Allegri si gode la bigiotteria: 150 milioni di euro in casa che possono ribaltare il mercato della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha alzato trofei neppure quest’anno ma sicuramente ha alzato il valore della propria rosa, soprattutto in termini di giovani.

I talenti della Next Gen valorizzati da Massimiliano Allegri si sono rivelati, chi più chi meno, all’altezza di una maglia pesante come quella della Juventus e di un palcoscenico come quello della Serie A. Su tutti ha spiccato Nicolò Fagioli, reduce dall’annata molto positiva in Serie B con la Cremonese con cui aveva ottenuto la promozione in Serie A collezionando 3 gol e 7 assist. Al primo anno in Serie A il classe 2001 si è guadagnato la titolarità nel centrocampo di Allegri, totalizzando 3 gol e 5 assist in stagione tra campionato e Coppe. Ad oggi Fagioli ha una valutazione di circa 50 milioni di euro ed è sicuramente il giovane che più è cresciuto in questo ultimo anno. Non è da meno Fabio Miretti che già nel finale della stagione precedente era stato chiamato da Allegri in prima squadra. Il classe 2003 non ha trovato ancora il suo primo gol ma ha totalizzato 3 assist, mettendo in mostra colpi da grande centrocampista. L’allenatore toscano lo ha scelto anche per partite importanti di Champions ed Europa League e Miretti ha dato il suo contributo. Ad oggi la Juventus lo valuta circa 15-20 milioni di euro.

Juventus, i gioielli valorizzati da Allegri: valore di 150 milioni

Sicuramente Fagioli e Miretti ad oggi rappresentano i pezzi più pregiati del nuovo ciclo di giovani bianconeri.

Le stagioni in Next Gen nel campionato di Serie C li hanno fatti maturare in fretta e oggi si ritrovano ad avere già un bagaglio di esperienze non indifferente rispetto a molti loro coetanei. Soprattutto dopo aver affrontato una stagione burrascosa come quella della Juve di quest’anno. Anche Matias Soulé e Samuel Iling-Junior rappresentano una parte del patrimonio del club. Allegri li ha inseriti gradualmente in prima squadra, lavorandoci passo dopo passo. Entrambi classe 2003, hanno trovato il primo gol in Serie A rispettivamente contro Sampdoria e Atalanta, contribuendo alle rispettive vittorie. Sia Soulé che Iling hanno un valore di mercato tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbero rappresentare anche due ottime pedine di scambio per arrivare a giocatori come Frattesi, Singo e non solo. La Juve, però, non intende andare oltre il prestito in quanto li considera fondamentali per il nuovo ciclo.

Anche Federico Gatti, se pur arrivasse da un anno molto positivo al Frosinone in B, ha trovato la sua consacrazione in bianconero e oggi la Juve non lo lascerebbe andare per meno di 35 milioni di euro. La bigiotteria della Juventus ha acquisito un valore complessivo di circa 150 milioni di euro e nuovi talenti si stanno già facendo spazio nella squadra B per seguire le loro orme.