Chiesa in Premier League: indizio ufficiale e cifre da record

Chiesa in Premier League, il futuro dell’esterno bianconero è in bilico. Non è da escludere che entro l’estate lasci Torino.

Nonostante diverse società si siano mosse con largo anticipo effettuando i primi colpi già nel mese di giugno, la sessione estiva del calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti nella giornata di oggi. La Juventus non si è fatta trovare impreparata, cogliendo l’occasione per presentare Timothy Weah, arrivato dal Lille per circa 12 milioni di euro.

Sì, adesso è anche ufficiale. Il figlio del grande George, bomber del Milan negli anni ’90 e attuale presidente della Liberia, è stato appena presentato dal club bianconero, con i suoi nuovi colori sulle spalle. Nazionale statunitense, classe 2000, andrà inizialmente a prendere il posto di Juan Cuadrado sulla fascia destra. L’avventura torinese dell’esterno colombiano è terminata ieri, con tanto di saluto strappalacrime sui social: del resto, otto anni di Juventus non si possono dimenticare così in fretta. Weah, che cercherà di non farlo rimpiangere, nasce come ala ma in Francia nell’ultima stagione ha dimostrato di aver imparato a giocare a tutta fascia, ruolo che andrà verosimilmente a ricoprire anche nel 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri.

Chiesa in Premier League, quota sempre più bassa

Un modulo che invece sembra non calzare più a pennello a Federico Chiesa, il cui futuro rischia di essere lontano da Torino.

L’ex viola è indubbiamente una delle stelle più luminose della Juventus, uno dei giocatori più amati (e attesi) dai tifosi, ma la sensazione è che si sia rotto qualcosa con il tecnico livornese, forse proprio per via di qualche divergenza di natura tattica. Fatto sta che se dovesse arrivare un’offerta importante il club bianconero la considererebbe eccome. Dalla Premier League, intanto, continuano i sondaggi per l’esterno della Juve e della nazionale italiana. Stesso destino di Sandro Tonali, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Newcastle? Non è dato saperlo, fatto sta che secondo i bookmaker un suo trasferimento al Liverpool è assai probabile. Chiesa in maglia Reds è dato a 4,00, quota scesa in picchiata nelle ultime ore come riporta il portale agimeg.it.