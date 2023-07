Ultim’ora Juventus, doppio cambio di maglia: è UFFICIALE

La Juventus ormai viaggia spedita verso il prossimo ritiro precampionato. Sarà la prima tappa della nuova stagione che ormai è ufficialmente iniziata.

C’è tanta voglia di mettersi alle spalle il passato in casa bianconera. Lo scorso anno il cammino degli uomini di Allegri si è chiuso senza la conquista di alcun trofeo e con un settimo posto in campionato (per via della penalizzazione) che non ha consentito l’accesso alla prossima Champions League.

Dunque ora l’obiettivo primario sarà quello di tornare a vincere al più presto lo scudetto. E per farlo ci sarà bisogno di volti nuovi in arrivo in tutte le zone del campo. Per Giuntoli, che presto sarà ufficialmente il ds bianconero, c’è tanto lavoro da fare all’orizzonte. Alcuni giocatori arriveranno a Torino, altri faranno il percorso inverso e lasceranno la città della Mole per approdare in altri lidi.

Juventus, Gatti e Kostic cambiano numero di maglia

Che inizia di fatto oggi la nuova stagione dei bianconeri è chiaro anche dal fatto che sul sito ufficiale della Juventus, nella sezione store, sono resi noti i numeri nuovi di maglia rispetto al campionato precedente. Chi vuole comprare oggi la divisa della squadra bianconera può personalizzarli con il numero e nome del suo calciatore preferito.

Nella sezione apposita del sito dunque è facile accorgersi che ci sono due calciatori dell’attuale organico che hanno scelto un numero diverso rispetto a quello del passato. E sono Federico Gatti e Filip Kostic. Il primo lo scorso anno indossava sulle spalle il 15, ora ha scelto il numero 4. Quello che qualche tempo fa era sulle spalle di de Ligt. Mentre Kostic ha abbandonato il numero 17 per prendersi la casacca numero 11, indossata fino a qualche giorno fa da Cuadrado.