Giuntoli è pronto a piazzare il primo colpo e a prendere il giovane talento brasiliano: ecco le ultimissime sul calciomercato della Juventus.

Cristiano Giuntoli è a lavoro per la Juventus. Il dirigente sta pensando ad un classe 2003 per rinforzare la rosa a disposizione dei bianconeri. Una sorpresa assoluta l’interesse da parte della Vecchia Signora nei confronti del calciatore brasiliano che è pronto a lasciare la sua patria per trasferirsi in Italia.

Cristiano Giuntoli non è nuovo a colpi di questo genere. Il direttore sportivo già nella sua esperienza a Napoli ha portato in azzurro giovani sconosciuti che poi hanno fatto la differenza in Serie A. Lo stesso modus operandi sarà fatto anche alla Juventus con la nuova dirigenza che s’aspetta colpi di questo tipo, a basso prezzo e ad un costo contenuto riguardo l’ingaggio. L’ultima sorpresa per l’attacco potrebbe arrivare dal Brasile: ecco il nuovo obiettivo di Giuntoli che ha messo nel mirino il giovane classe 2003 di proprietà del Corinthians.

Calciomercato Juventus: colpo dal Corinthians

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta lavorando per prendere dal Corinthians Giovane Santana Do Nascimento. Attaccante, classe 2003, è considerato in patria un grande talento. La sua avventura in Brasile non sta dando grandi gioie al club che per questa ragione sta pensando di cederlo nel corso di questa sessione di mercato.

Giovane Santana Do Nascimento del Corinthians è l’ultima tentazione di Giuntoli che è pronto a scommettere sul brasiliano classe 2003, che in Italia piace anche alla Fiorentina. Duttile tatticamente, può giocare su tutto il fronte offensivo. Il suo costo è contenuto anche a causa della deludente stagione. Ecco perché il club brasiliano potrebbe aprire anche ad un prestito con diritto di riscatto. La Juventus sta riflettendo, non ha ancora deciso se procedere con l’operazione oppure no. Tutto dipenderà anche dalle modalità d’acquisto anche perché in questo momento le priorità del club bianconero sono altre con la società che è alla ricerca di altri giocatori da inserire nell’organico di Allegri.