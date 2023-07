Chiesa al Psg, uragano Juve per l’erede: Liverpool spazzato via

Chiesa al Psg: in caso di addio all’attaccante la Juventus ha già nel mirino il sostituto. Anche il Liverpool spazzato via dai bianconeri

Non si conosce ancora, purtroppo, il futuro di Federico Chiesa. Partiamo dal presupposto che adesso all’interno della Juventus nessuno è sicuro del posto, nemmeno il numero 7, anche per via, almeno si vocifera pure in questo modo, di un rapporto non di certo idilliaco con Massimiliano Allegri. E arrivano dalla Francia delle notizie che riguardano appunto Federico. E andiamo a vedere quali sono.