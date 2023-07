Dusan Vlahovic, eccolo il prezzo giusto!

Dusan Vlahovic e il futuro lontano dalla Juve. La sua cessione viene annunciata un giorno sì e l’altro pure da tutti i media. Ma il suo costo non è per tutti.

1° Luglio. E’ iniziato il calciomercato e, parallelamente, la nuova stagione. Da oggi, infatti, sarà possibile depositare i nuovi contratti, sia dei dirigenti sia dei calciatori.

Eppure già oggi possiamo annunciare quella che potrebbe essere la notizia più clamorosa della sessione estiva del mercato: Dusan Vlahovic non si muove dalla Juventus. Da settimane, infatti, si dà pressoché per scontata la cessione del centravanti serbo in forza alla formazione di Massimiliano Allegri. Ogni giorno, sullo scenario del mercato, compare un top club europeo pronto a monitorare gli sviluppi dei rapporti tra il club bianconero e il suo numero 9.

Un top club pronto a versare una somma importante per accaparrarsi uno dei più grandi attaccanti a livello europeo. La disgraziata stagione bianconera ha travolto Vlahovic in maniera più evidente rispetto ai suoi compagni di squadra. La pubalgia, poi, lo ha tormentato fino al termine della stagione. La Juventus però sa bene quale sia il reale valore del centravanti serbo. Soltanto un anno e mezzo fa lo ha acquistato per 80 milioni di euro alla Fiorentina.

La penalizzazione di 10 punti in classifica per la vicenda-plusvalenze ha di fatto estromesso la Juventus dalla prossima Champions League apportando un danno economico non inferiore agli 80 milioni di euro. Quei denari dovranno essere recuperati attraverso una cessione “pesante”. A meno che Cristiano Giuntoli non estragga dal suo magico cilindro un piano alternativo.

Dusan Vlahovic e il futuro lontano dalla Juve

Club della Liga e della Premier League osservano pronte a sferrare l’attacco decisivo. La Juventus attende. Non ha messo Dusan Vlahovic sul mercato, almeno ufficialmente, però attende eventuali offerte. Quelle davvero importanti.

Ma la Juventus quanto valuta Dusan Vlahovic? Tenuto conto che soltanto diciotto mesi fa la dirigenza bianconera ha messo sul tavolo del presidente viola, Rocco Commisso, 80 milioni di euro, la Juventus per il suo centravanti chiede non meno di 90 milioni di euro, altrimenti resterà a Torino. L’Atletico di Madrid di Diego Pablo Simeone e il Chelsea di Mauricio Pochettino rimangono due delle opzioni più concrete ipotizzando il futuro prossimo del centravanti serbo della Juventus.

Il nuovo responsabile dell’area tecnica della società bianconera, Cristiano Giuntoli, dovrà gestire anche una situazione complessa come questa. Ed appena arrivato i tifosi della Juventus gli chiedono già il primo miracolo, ovvero raggiungere gli obiettivi economico-finanziari e poi quelli tecnici prefissati dalla società senza “toccare” Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Sarebbe davvero un miracolo ma è anche per questo che la società bianconera ha fortemente voluto, e poi tanto aspettato, Cristiano Giuntoli.