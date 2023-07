Firma ancora per la Juventus: ‘decide’ tutto Ceferin

Calciomercato Juventus, le voci di mercato e gli intrecci legati alla possibile esclusione dalle Coppe. Risvolti a sorpresa: c’entra anche l’UEFA

Diversi sono i nodi da sciogliere in casa Juventus. Sistemata la questione legata a Giuntoli, la sessione estiva bianconera entrerà nella sua fase più calda, tra acquisti e cessioni da perfezionare. Due binari soltanto apparentemente divergenti, le cui connessioni sono in realtà piuttosto tangibili.

Il centrocampo e le corsie esterne sono i reparti maggiormente attenzionati dagli uomini mercato bianconeri, che sperano di cogliere al volo qualche opportunità intrigante dopo aver ceduto qualche pedina che non rientra nel progetto tecnico di Max Allegri. L’abbondanza a centrocampo, ad esempio, potrebbe essere un fattore. Da Arthur a Zakaria passando per Mckennie: sono tanti i centrocampisti che almeno sulle carta potrebbero dire addio alla Juventus. Qualche mossa dipenderà anche dall’esito del verdetto UEFA in merito alla possibile violazione del settlement agreement: scenario che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe costare alla Juve l’esclusione dalla Conference League.

Calciomercato Juventus, intrigo Miretti: UEFA nel ‘domino’

A quel punto Allegri potrebbe fare ricorso in maniera meno massiccia al turnover, influenzando anche il capitolo cessioni di questa sessione di calciomercato. Nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ad esempio, Giovanni Albanese ha posto l’accento sul futuro di Fabio Miretti, che nelle scorse ore era stato accostato con una certa insistenza alla Salernitana. Si vociferava che i granata fossero disposti a mettere sul piatto un’offerta da oltre 15 milioni di euro per convincere la Juve a privarsi del proprio gioiello.

La trattativa, però, non è entrata nel vivo. Albanese ha fornito ragguagli importanti sotto questo punto di vista: “Miretti tra i più richiesti: la Salernitana ha fatto capire che poteva presentare una proposta per comprarlo a titolo definitivo. La Juve oggi non lo considera in uscita e potrebbe iniziare a discutere il prolungamento: questo, però, lascia aperta una finestra sull’addio in prestito. Dipende dal discorso Coppe: se la Juve resta in Conference, Miretti potrebbe far parte delle rotazioni di Allegri.”