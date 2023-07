Vlahovic ‘vola’ al Chelsea, Giuntoli atterra a Londra: fiato sospeso Juve

Tante voci e nomi si accavallano in questo periodo dell’anno nel calciomercato di una Juventus che vuole tornare presto vincente.

Lo scorso anno il club bianconero ha vissuto una stagione davvero molto travagliata. Le vicende extracampo che hanno coinvolto la società non hanno certo reso la vita facile agli uomini di Allegri. Che hanno chiuso senza la conquista di alcun trofeo e con un settimo posto in campionato.

Ora c’è tanta voglia di voltare pagina ed è per questo motivo che presto arriveranno molti nuovi a Torino pronti ad aprire un nuovo ciclo. Di sicuro il nuovo DS Giuntoli, che sta per arrivare, avrà un duro lavoro da fare per far sì che la Juventus possa rimanere una squadra competitiva su più fronti. I tifosi dunque aspettano con ansia notizie nelle prossime settimane in attesa che inizi il prossimo 20 agosto il nuovo campionato di serie A.

Juventus, Chelsea su Vlahovic: serve però un’offerta più alta

Per ora però i supporters vogliono anche capire quale sarà il futuro di alcuni giocatori della Juve che sono contesi sul mercato dalle squadre estere. E che la società potrebbe decidere di cedere qualora arrivassero delle offerte alle quali sarebbe difficile dire di no.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola rivela come il Chelsea sia pronto a farsi avanti per Dusan Vlahovic, rompendo gli indugi. I londinesi del resto da tempo sono indicati come potenziale squadra in pole position per il serbo. L’offerta però sarebbe “solo” di 60 milioni di euro. La Juventus è pronta a sedersi al tavolo, con Giuntoli che potrebbe volare a Londra in compagnia di Manna. Ma solo se il Chelsea darà la disponibilità per una offerta al rialzo. I bianconeri infatti (così come per Chiesa) non abbasseranno le loro richieste visto che valutano il calciatore almeno 70 milioni di euro.