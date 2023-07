Penalizzazioni a raffica, UFFICIALE: classifica ribaltata

Penalizzazioni a raffica e classifica ribaltata: UFFICIALE. Sta succedendo proprio adesso. Anche Leclerc per la vittoria?

Nel pomeriggio di oggi Verstappen ha vinto di nuovo in Austria. Dominando, come al solito, e dimostrandosi inoltre il solito cannibale: sì, perché non contento della vittoria in cassaforte, il campione del Mondo a due giri dalla fine ha fatto una sosta ai box per cambiare le gomme e cercare anche il punto del miglior tempo all’ultima tornata. Ovviamente c’è riuscito.

Certo, adesso le cose però potrebbero cambiare, visto che c’è un comunicato ufficiale della FIA che potrebbe ribaltare l’ordine di arrivo. Alle spalle di Verstappen ha chiuso Lerclerc, al terzo posto Perez e poi Sainz. Ma andiamo a vedere quello che è successo.

“L’esame dell’elenco dei tempi sul giro cancellati fornito ai Commissari Sportivi dal Controllo di Gara ha rivelato che un certo numero di infrazioni ai track limits non erano state precedentemente segnalate ai Commissari Sportivi per potenziale penalizzazione”

“È stato stabilito che alcune di queste infrazioni giustificavano una penalizzazione che non era stata non era stata precedentemente applicata al momento della pubblicazione della Classifica provvisoria.

Queste penalità si rifletteranno nella Classifica Finale. Di conseguenza, la protesta viene accolta e la tassa di protesta viene restituita al concorrente”. Il reclamo era stato presentato dall’Aston Martin.