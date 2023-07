Calciomercato Juventus, preso un centrocampista: acquisto UFFICIALE

Calciomercato Juventus, i bianconeri proseguono con la politica intrapresa negli ultimi anni: c’è anche l’ufficialità.

La voglia di ripartire e mettersi alle spalle le tribolazioni vissute nell’ultima stagione è tanta in casa Juventus. Si respira un’aria nuova, intanto, alla Continassa.

No, Cristiano Giuntoli non ha ancora varcato la soglia della sede bianconera, ma è bastata la notizia del suo arrivo per infondere fiducia alla tifoseria juventina. L’ex direttore sportivo del Napoli è sinonimo di rinnovamento e programmazione, proprio quel che serve alla Signora. La Juventus ripartirà ancora una volta da Massimiliano Allegri, anche se i “bonus” sembrano terminati per l’allenatore livornese. Il tecnico dei cinque scudetti consecutivi ha fatto di tutto per restare a Torino, rinunciando anche ai petroldollari dei sauditi pur di far cambiare idea ai suoi detrattori, che dopo l’ultima stagione sono diventati decisamente più numerosi. Allegri, per riuscirci, dovrà giocoforza rivedere qualcosa anche a livello tattico, ma questo lo capiremo una volta che la Juve tornerà a sudare sui campi.

Calciomercato Juventus, preso il talento Keutgen dall’Anversa

Molto presto ci sarà un colloquio vis a vis con Giuntoli: i due, che finora si sono sentiti solo al telefono, si incontreranno di persona. E si confronteranno sulle prossime mosse di mercato. Nel frattempo è Giovanni Manna che sta conducendo le operazioni.

Con la collaborazione di Claudio Chiellini, nuovo Head of Next Gen Area, ha messo a segno un altro colpo, stavolta in prospettiva. Si tratta del talentuoso centrocampista belga Enzo Keutgen, arrivato dall’Anversa. Ha solamente 16 anni ma di lui si dice un gran ben e potrebbe essere un colpaccio in ottica futura. L’ufficialità è arrivata proprio nelle ultime ore, confermata anche dal sito ufficiale della Lega Serie A.