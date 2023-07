Calciomercato Juventus, vola in Premier assieme a Vlahovic: le mani di Giuntoli sul nuovo 9

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e la Juventus vuole regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

È iniziato da poco il mese di luglio, che sarà molto importante per capire quali saranno le mosse della dirigenza bianconera in vista del prossimo campionato di serie A. Che la Juventus non fa mistero di voler vincere, cancellando così l’ultima opaca stagione vissuta.

Nelle prossime settimane è lecita dunque attendersi diversi cambiamenti all’interno della rosa allenata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese attende rinforzi in tutte le zone del campo ma molto dipenderà anche dalle cessioni che saranno effettuate. Cessioni che potrebbero portare in dote un tesoro importante da poter poi reinvestire in altre operazioni. Massima è la fiducia della tifoseria nei confronti di Cristiano Giuntoli. Toccherà a lui mettere a segno quei colpi di calciomercato in grado di far sognare chi ama i colori della Vecchia Signora.

Juventus, Hojlund se parte Vlahovic. Via anche Zakaria

L’operato del nuovo dirigente però dipenderà anche molto dalle cifre che si potranno investire sul mercato. Non bisogna dimenticare che bisogna trovare una sistemazione a chi non rientra nei piani di Allegri, come ad esempio Zakaria che piace a delle squadre inglesi. Da quelle cessioni si potrebbe ricavare un tesoretto, ma non è da escludere che in questa sessione estiva del mercato possa anche partire un big.

L’indiziato numero uno continua a rimanere Dusan Vlahovic, che non sembra essersi integrato negli schemi di Allegri e potrebbe essere “sacrificato” per una somma importante. La Juventus, che ha richieste dalla Premier League per il centravanti, non pare intenzionata a scendere sotto i 70 milioni. Il Corriere dello Sport spiega che i bianconeri avrebbero già individuato in serie A il suo sostituto. Si tratta di Hojlund, giovane attaccante che lo scorso anno ha fatto benissimo con la maglia dell’Atalanta. Un investimento non da poco, possibile appunto solo se si concretizzerà la cessione del serbo.