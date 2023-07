Calciomercato Juventus, Allegri sconfessato: Pogba via, torna Dybala

Per la Juventus questa settimana del mese di luglio saranno davvero fondamentali per capire come sarà formata la scuola del futuro.

Siamo entrati ormai in una fase di calciomercato già molto calda. Tutte le squadre sono a caccia di rinforzi in vista dell’inizio della prossima stagione e la Juventus ovviamente non è esclusa da qu piùesta valutazione. Il club vuole tornare a sognare in grande.

Dopo l’ultimo fallimentare stagione che si è conclusa con il settimo posto in campionato e con la mancata conquista di alcun trofeo, adesso l’undici di Allegri non fa mistero di voler puntare alla conquista del prossimo scudetto. Una impresa che non si annuncia semplice e considerata l’ampia concorrenza. I tifosi si aspettano molto dall’operato di Giuntoli. L’ex direttore sportivo del Napoli avrà il compito di portare a Torino quei giocatori adatti per riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente bianconero. Attenzione dunque massima sulle sue prossime mosse.

Juventus, si cerca il trequartista: l’argentino è una suggestione, le altre piste possibili

Mosse che saranno dettate anche dalla volontà di Massimiliano Allegri di giocare con il trequartista alle spalle delle punte. Un ruolo che sulla carta dovrebbe essere affidato a Paul Pogba. Il francese ha vissuto un’ultima stagione molto travagliata, ora vuole rifarsi con gli interessi. Rimangono però i dubbi sulla sua tenuta fisica.

Ecco perché Tuttosport in prima pagina spiega che la Juventus sta cercando un “nuovo Dybala”. C’è sempre la suggestione legata al calciatore argentino, oggi alla Roma dove è al centro del progetto di Mourinho. Un suo ritorno, seppur gradito ai tifosi, rimane una ipotesi molto difficile dal concretizzarsi. Anche dal punto di vista economico. Rimangono però vive delle piste alternative che portano ai nomi di Yazici (di proprietà del Lille) e di Kamada, giapponese che si è appena svincolato dall’Eintracht Francoforte e dunque sarebbe ingaggiabile a parametro zero. A quest’ultimo, che può giocare anche come punta, sono però interessate più squadre italiane.