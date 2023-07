L’offerta è da mal di testa: dice addio alla Juve e vola in Arabia

Questo mese di luglio è iniziata davvero con il botto per una Juventus che sarà protagonista del calciomercato.

La formazione di Massimiliano Allegri vivrà nelle prossime settimane una fase di profondo rinnovamento, legato alla volontà del club di puntare alla vittoria del prossimo scudetto dopo l’ultima stagione che è stata senz’altro molto deludente per la tifoseria bianconera.

Si vuole cancellare al più presto il settimo posto in campionato che ha escluso Chiesa e compagni dalla prossima edizione della Champions League. La società ha intenzione di puntare forte sulla linea verde ma serviranno anche degli innesti di qualità in tutte le zone del campo. Per questo motivo Giuntoli, ancor prima degli acquisti, dovrà pensare alle sessioni da effettuare in modo da poter ricavare un tesoretto da investire poi su altre operazioni. Questo mese di luglio dunque sarà davvero decisivo per capire come sarà formata la Juventus del futuro.

Juventus, sirene dall’Arabia per Alex Sandro

L’attenzione deve essere rivolta però non solamente alle possibili entrate, ma soprattutto alle cessioni. Perché la Juve intende ricavare delle somme da alcune partenze. Si sta parlando molto di quelle possibili di Chiesa e Vlahovic, ma non solo. Anche risparmiare degli ingaggi “pesanti” sarebbe molto importante dal punto di vista societario.

🚨 تلقى البرازيلي ساندرو مدافع #يوفنتوس الإيطالي عرضًا من أحد الأندية السعودية ويفكر اللاعب بجدية للانتقال إلى #دوري_روشن_السعودي . pic.twitter.com/UqWrDQZgIP — سعودي 360 (@sport360Saudi) July 2, 2023

Un “aiuto” potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, con gli sceicchi che quest’estate più che mai stanno spendendo tantissimo per portare nel loro campionato tanti campioni. Secondo gli ultimi rumors, anche per Alex Sandro potrebbe esserci un futuro in Arabia. Il difensore brasiliano avrebbe infatti ricevuto una offerta importante. Un corteggiamento che potrebbe dunque portare il calciatore a lasciare la Juventus dopo che il suo contratto era stato prolungato da poco.