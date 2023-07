Lampo della Juventus per Frattesi, poker servito: la formula è clamorosa

Lampo della Juventus per Frattesi, nonostante il pessimismo degli ultimi giorni i bianconeri continuano a monitorare attentamente la situazione.

Non avranno le stesse risorse dei club di Premier League, ma anche le big di Serie A, nel loro piccolo, stanno facendo il possibile per allestire una rosa competitiva.

L’Inter nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo di Marcus Thuram, arruolato a zero dal Borussia Monchengladbach; il Milan, una volta ceduto il gioiello Sandro Tonali al Newcastle – l’ufficialità è arrivata nelle ultime ore – si è cautelato con l’ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek; si sono già mosse anche Juventus e Roma: i bianconeri hanno sistemato la fascia destra con un altro figlio d’arte, Timothy Weah, mentre i giallorossi si sono fiondati prima di tutti su due giocatori che si sono appena svincolati dalle rispettive squadre, Evan N’Dicka e Houssem Aouar, arrivati rispettivamente dall’Eintracht Francoforte e dal Lione. Cosa accomuna attualmente questi club? L’interesse per Davide Frattesi, per il quale si sta scatenando una vera e propria asta. Il centrocampista del Sassuolo è l’oggetto del desiderio delle due milanesi, della Juve e della Roma. Ma il club emiliano, si sa, è bottega cara.

Lampo della Juventus per Frattesi, tripla contropartita per il centrocampista

Frattesi intanto ha dichiarato che si sente pronto per fare il fatidico salto di qualità: reputa terminato il suo “apprendistato” in provincia e vuole giocarsi le sue carte in una squadra che lotta per obiettivi più prestigiosi.

Uno dei dossier che Cristiano Giuntoli troverà sul tavolo non appena varcherà la soglia della Continassa è proprio quello che riguarda il centrocampista neroverde e della nazionale italiana. Radiomercato afferma che la Juventus sia indietro nella corsa al calciatore ma Ciro Venerato, ospite alla Domenica Sportiva, ha sostenuto il contrario. Secondo la sua versione Giuseppe Riso, agente di Frattesi, avrebbe incontrato Giuntoli in Versilia ed in quell’occasione il futuro responsabile dell’area sportiva bianconera avrebbe manifestato l’interesse per il suo assistito. Nell’eventuale affare con il Sassuolo potrebbero rientrare tre giovani che piacciono al diesse Carnevali: si tratta di Barbieri, De Winter e Sekulov.