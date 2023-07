Affare Juve-City a sorpresa: gioco con le tre carte con i rivali di sempre

Occasione a sorpresa dalla Premier League: Juventus e Inter sondano il terreno per un big di Guardiola

La Juventus si muove sul mercato anche in ottica difensori e potrebbe cogliere un’opportunità a sorpresa dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, sia la Juventus che l’Inter starebbero monitorando la situazione di Aymeric Laporte. Il difensore spagnolo si è appena laureato campione d’Europa con il Manchester City, oltre ad aver vinto la Premier League per il secondo anno consecutivo. Il 29enne ha un contratto fino al 2025 con i citizens ma negli ultimi tempi ha trovato poco spazio nello scacchiere di Pep Guardiola che gli ha preferito giocatori come Aké e Akanji, oltre a Stones che è stato trasformato in un centrocampista aggiunto. Al fianco di Ruben Dias, di fatto, non c’è stato Laporte durante questa stagione, come certificano i numeri: 12 presenze in Premier, 24 totali tra tutte le competizioni. Il suo utilizzo è decisamente calato rispetto alle passate stagioni. Basti pensare che l’anno scorso solo in campionato aveva totalizzato più presenze (33) di quante ne abbia fatte quest’anno in tutte le competizioni. Il ciclo di Laporte al Manchester City potrebbe essersi chiuso con la vittoria della Champions League e adesso anche in Serie A potrebbero farci un pensiero.

Il centrale difensivo spagnolo ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro ma sia Inter che Juventus potrebbero tentare di abbassare la richiesta o proporre una soluzione in prestito.

L’Inter ha chiuso il colpo Bisseck, difensore classe 2000 in arrivo dal Colonia, ma ha perso il treno per Azpilicueta. Lo spagnolo, veterano del Chelsea, sembrava ad un passo dall’approdo a Milano a parametro zero ma alla fine ha scelto l’Atletico Madrid. Di conseguenza Marotta e Ausilio devono colmare un altro buco in difesa, visti gli addii di Skriniar e D’Ambrosio. La Juventus, invece, rischia di perdere Gleison Bremer che ha diverse richieste in giro per l’Europa. Laporte rappresenterebbe un profilo molto gradito ad Allegri che cerca un centrale di esperienza che possa raccogliere soprattutto le eredità di Bonucci. Laporte potrebbe spingere per la cessione per cercare di trovare più spazio e tornare ad essere un perno della difesa. Con Guardiola le gerarchie sono chiare e difficilmente nella prossima annata la situazione cambierebbe.