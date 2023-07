Trattativa Juve-Real Madrid al punto di svolta: si chiude a 10 milioni

Nonostante le limitazioni finanziarie causate dall’assenza della Champions, il Real Madrid potrebbe essere disposto a cedere Vazquez per una somma relativamente bassa. La concorrenza per un posto nell’attuale offensiva del Real Madrid è molto alta, con giocatori del calibro di Vinicius Jr. e Rodrygo già presenti nel roster, gli spazi per lo spagnolo sembrano limitati. Per la Juventus, l’acquisto di Vazquez potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per rafforzare l’attacco. In conclusione, l’interesse della Juventus per il giocatore del Real Madrid Lucas Vazquez per una cifra di 10 milioni di euro è una mossa che potrebbe fare comodo in questo momento. Adesso, come confermano i media spagnoli, potrebbe già esserci l’accordo fra le parti. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito alla questione sempre più vicina all’accordo. Chissà cosa ne penseranno i tifosi sul, possibile, nuovo acquisto dei bianconeri.