Club escluso dalla Conference: UFFICIALE l’intervento del TAS

Club escluso dalla Conference League: adesso è anche ufficiale e ci sarà l’intervento del Tas così come da comunicato della società

L’esclusione è ufficiale, così come si sapeva da un poco di tempo, ma le cose non finiranno di certo qui, visto che comunque ci sarà un ulteriore appello, così come comunicato dal club in questione.

No, non parliamo della Juventus ma dell’Osasuna, che con una nota durissima ha spiegato che non ha nessuna intenzione di fermarsi in questo momento davanti alla UEFA. Ecco quello che si legge nella nota apparsa sul sito del club spagnolo.

“Il Comitato d’Appello UEFA ha preso oggi la decisione di lasciare il Club Atlético Osasuna fuori dalla Conference League 2023-2024. I membri del Comitato d’Appello UEFA non hanno tenuto conto delle accuse presentate dall’entità venerdì scorso e hanno ribadito il parere iniziale degli ispettori della Commissione Controllo, Etica e Disciplinare UEFA. I motivi per cui il Comitato di appello ha deciso di escludere Osasuna saranno trasferiti all’entità nei prossimi giorni. Il Club Atlético Osasuna non condivide affatto i criteri della UEFA o l’indagine sul caso svolta e si rammarica del messaggio errato che la UEFA invia al mondo del calcio punendo coloro che denunciano la corruzione e la perseguono perseguendo. Infine, il Club Atlético Osasuna continuerà a utilizzare tutti gli strumenti legali a sua disposizione per opporsi alla UEFA e porre fine a ciò che considera una grave violazione dei suoi diritti”. Il club quindi farà un altro ricorso.