Juventus strapazzata, usata e messa ai margini: esplode un nuovo caso

Juventus strapazzata, usata e messa pure all’angolo: il pensiero del giornalista su quello che sta succedendo ai bianconero non lasciano spazio ai commenti

La Juventus messa all’angolo. La Juventus messa nel mirino da parte di tutti. In poche parole, e senza nemmeno girarci troppo intorno, è questo il pensiero del giornalista Damascelli, che su un editoriale su Libero ha espresso un concetto che, molti tifosi della Juventus, si sentono di condividere.

“Che la Juventus sia il pupazzo del tiro a segno al luna park è abbastanza evidente. Al di là delle vicende giudiziarie – si legge – c’è una realtà, politica e mediatica, sconcertante che vede il club bianconero messo ai margini di qualunque vicenda strategica e imprenditoriale che riguardi il nostro calcio“.

Juventus messa all’angolo, la situazione

Il giornalista ha continuato spiegando che, nemmeno nella questione dei diritti televisivi c’è un componente della Juventus, visto che quell’organismo all’interno della Lega di Serie A è formato da Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Luca Percassi, Stefano Campoccia dell’Udinese e Angelo Cappellini dell’Inter. Oltre ovviamente all’ad De Siervo.

“È interessante notare come non risulti alcun rappresentante della Juventus che è la squadra che raccoglie il maggior numero di tifosi, dunque di ascolti-contatti ed è il club che riceve la quota più alta del contratto televisivo. La stessa Juventus ha richiesto di entrare nella commissione” ha spiegato ancora Damascelli. Ma di notizie nel merito di questa cosa non ne sono arrivate, per il momento. Come detto è un pensiero che, molti tifosi bianconeri condividono, perché quello che è successo la scorsa stagione è qualcosa che va oltre l’immaginabile. Speriamo che situazioni del genere non se ne vedano più.