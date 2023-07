Trattativa “storica” della Juventus: nuovo portiere brasiliano

Trattativa “storica” della Juventus, Giuntoli potrebbe presto occuparsi anche della questione che riguarda la porta.

Cristiano Giuntoli si è già messo in moto. Non è ancora arrivato l’atteso annuncio che darà ufficialmente il via all’avventura bianconera dell’ex direttore sportivo del Napoli, ma il futuro responsabile dell’area sportiva della Juventus ha le idee chiare sulle quelle che saranno le mosse della Signora nel calciomercato che è appena iniziato.

Questa mattina, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ha visitato la Continassa, iniziando a prendere confidenza con quello che sarà il suo ambiente per i prossimi quattro o cinque anni. La sua prima “missione” riguarderà le cessioni. Imprescindibili per poter effettuare altri acquisti dopo Timothy Weah, ufficializzato la scorsa settimana. Non si compra senza prima aver venduto: questo, al momento, il leit motiv in casa Juve. Soltanto dopo che Giuntoli si sarà liberato dei cosiddetti esuberi, potranno arrivare nuovi giocatori. Ringiovanire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è l’altro obiettivo dell’ex dirigente del club partenopeo. Operazione in linea con quello che è ormai da tempo il progetto della società, decisa a puntare sui giovani ed a costruire dei “talenti” in casa propria.

Trattativa “storica” della Juventus, Bento nel mirino della Signora

Un discorso che, a quanto pare, riguarderebbe anche la porta. Wojciech Szczesny, infatti, non rientra tra gli incedibili. L’estremo difensore polacco ha un ottimo rapporto con l’allenatore ma il problema è rappresentato dal suo ingaggio: è uno dei più alti.

In caso di offerta allettante, insomma, la Juventus lo lascerebbe partire. Decidendo magari di dare una chance a Mattia Perin, che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato il momento di sostituire Szczesny e che ha ambizioni – legittime – di numero uno. All’ex portiere del Genoa, la Signora potrebbe affiancare un estremo difensore brasiliano: Giuntoli, infatti, sembrerebbe aver messo gli occhi su Bento, 24enne portiere dell’Athletico Paranaense, tra i profili più interessanti in Sudamerica.