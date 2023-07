Chiamata bollente Allegri-Giuntoli: ne mandano via cinque in un colpo solo

Calciomercato Juventus, primo contatto Giuntoli-Allegri con un’idea in comune: via in cinque in un colpo solo. Una rivoluzione

Ieri Giuntoli è arrivato a Torino – l’ufficialità del suo ingaggio per le prossime cinque stagioni dovrebbe arrivare oggi – e secondo TuttoSport questa mattina in edicola avrebbe avuto un primo contatto telefonico con Massimiano Allegri. E si sarebbe anche arrivati ad un punto in comune.

Una rivoluzione, con le idee che coincidono tra il tecnico e il nuovo direttore delle operazioni di mercato. Saranno in cinque quelli che andranno via o che la Juve, per meglio dire, cercherà di cedere nel corso di questa sessione di mercato. Cinque elementi che non rientrato più nei piani e che quindi è meglio togliere dal bilancio. Nomi anche importanti in alcuni casi, ma non si guarda in faccia più nessuno: si deve tornare a vincere e se serve fare delle scelte anche dolorose è questo il momento.

Calciomercato Juventus, rivoluzione Giuntoli-Allegri

Tre sono esuberi: Zakaria, McKennie e Arthur. Tutte e tre l’anno scorso hanno “giocato” in Premier League. E lì potrebbero tornare a dire il vero, anche se di grosse opzioni per il momento non è che ce stanno. Ma in casa bianconera la scelta è stata fatta, non ci sono davvero possibilità, per loro, di rimanere.

Rimane calda anche l’opzione di addio anticipato rispetto ad un anno dalla scadenza del proprio contratto di Alex Sandro, che potrebbe anche lui andare a giocare in Arabia per l’ultima parte della sua carriera. Mentre arrivano conferme anche per un saluto di Bonucci, che ha già annunciato che la prossima estate dirà addio al calcio. Lui vorrebbe rimanere in bianconere, ma le idee non collimano con le scelte societarie. Cinque addii quindi, cinque uomini pronti a cambiare maglia. Ormai è deciso.