Doppia contropartita + base cash, anzi no: Milinkovic-Juve gratis

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic ha in testa solamente il bianconero. C’è l’apertura che potrebbe sbloccare l’affare

Solo la Juve in testa. Almeno così pare. Milinkovic Savic vuole giocare a Torino, con il bianconero addosso, è questa l’indicazione che arriva dal giornalista Alfredo Pedullà. Che, inoltre, svela anche una cosa assai importante, che potrebbe accelerare l’operazione.

C’è da dire, pure, che al momento alla Lazio non sarebbero arrivate offerte dall’estero per il centrocampista serbo che ha un contratto in scadenza tra poco meno di un anno. Quindi, in caso di mancata cessione in questa stagione, c’è il grande rischio di perderlo a parametro zero per Lotito. Cosa che i biancocelesti non vogliono e capendo che inoltre possibilità di rinnovo contrattuale non ce ne stanno, allora ecco che ci potrebbe essere un’accelerata in poco, pochissimo tempo. Inoltre, sempre secondo il giornalista, da parte della Juve è arrivata un’apertura che potrebbe dare la svolta.

Calciomercato Juventus, apertura su Rovella

Sarri, come sappiamo, stravede per Rovella. E la società bianconera, a quanto pare, avrebbe aperto alla possibilità di inserire il metronomo nell’operazione. Apertura che c’è sempre stata anche per Pellegrini, che potrebbe tornare alla Lazio dopo gli ultimi sei mesi dello scorso campionato.

In poche parole, al momento, l’unica vera opzione per il Sergente è quella di arrivare a Torino, e anche lui, magari per giocare nella stessa città del fratello che è il portiere dei granata cittadini, starebbe spingendo verso questa soluzione. Toccherà a Giuntoli – che potrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi – trovare l’incastro giusto con Lotito, e sappiamo che non è facile. Ma il rischio di non prendere un euro potrebbe ammorbidire le richieste del patron laziale. Vedremo. Ma Milinkovic la sua scelta l’avrebbe già fatta. E questo non è un che bene.