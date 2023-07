‘Promessa’ non mantenuta: plusvalenza da 25 milioni per la Juve

L’addio del gioiello è possibile già in questa sessione di calciomercato: richiesta di 25 milioni di euro e asta non solo in Serie A

Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso della stagione, è evidente che Massimiliano Allegri abbia avuto il merito di credere in alcuni giovani di grande talento.

I vari Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Samuel Iling-Junior, Matias Soulé sono saliti in prima squadra dalla Next Gen e Allegri non ha avuto timore di buttarli nella mischia. Alcuni di loro hanno dimostrato di essere già pronti per portare il peso di una maglia prestigiosa come quella della Juventus. Altri, invece, sono ancora acerbi e hanno bisogno di fare esperienza. Il calciomercato potrebbe coinvolgere alcuni di loro, in particolare Soulé. Allegri valuta la sua stagione positiva in termini di crescita sia tecnica che tattica. Quest’anno l’argentino ha collezionato 19 presenze per un totale di 538 minuti, trovando anche il primo gol in Serie A, contro la Sampdoria. Un bilancio positivo secondo l’allenatore toscano ma che non trova riscontro nelle idee del giocatore e del suo entourage. Punti di vista contrastanti tra le parti che portano a pensare che in questa sessione di mercato il talento classe 2003 possa trovare un’altra collocazione.

Juventus, Matias Soulé verso l’addio: le candidate all’argentino

Matias Soulé è in scadenza a giugno 2024 con la Juventus, anche se è prevista l’opzione per il prolungamento per altre due stagioni.

Da diversi mesi, però, è stata richiesta la possibilità di rivedere l’accordo con un adeguamento dell’ingaggio che ancora percepisce il vecchio stipendio di quando militava in Serie C con la Next Gen. L’argentino ha voglia di trovare più spazio e sa che alla Juventus è piuttosto chiuso, vista la presenza di Milik, Vlahovic, Chiesa, Kean e del neo arrivato Timothy Weah. Di contro il club bianconero ha necessità di are cassa e potrebbe venire incontro alle esigenze del calciatore e del suo entourage. Diversi club di Serie A lo hanno puntato e puntano a una soluzione in prestito. Come riportato da calciomercato.it, la principale pretendente sarebbe l’Empoli, ma sullo sfondo rimane viva l’opzione Sassuolo che potrebbe pensare di buttarsi sul talentino bianconero in caso di cessione di Berardi.La Juventus ha fissato il prezzo per cedere il suo gioiello, un prezzo alto a testimonianza della considerazione che ha del ragazzo.

La richiesta dei bianconeri è di 25 milioni di euro, almeno quella iniziale che poi potrebbe essere rimodellata. Sulle tracce di Soulé ci sono anche club stranieri. In particolare il Feyenoord che, però, non ha intenzione di offrire una cifra così alta per un ragazzo emergente. L’entourage di Soulé è alla ricerca di una nuova soluzione. L’addio dell’argentino adesso è una possibilità concreta, vedremo se in prestito o a titolo definitivo.