Il ritorno di Cancelo alla Juventus: è successo davvero

La Juventus e la proposta indecente arrivata quando la società bianconera è finalmente pronta ad entrare sul mercato con la sua migliore formazione.

Si attendeva Cristiano Giuntoli. Ora che il dirigente fiorentino è finalmente planato sulla capitale sabauda è tempo di rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare.

Il tira e molla di Aurelio De Laurentiis nella vicenda riguardante il suo ormai ex dirigente ha fatto perdere fin troppo tempo alla dirigenza bianconera anche se, nel frattempo, il giovane direttore sportivo Giovanni Manna, ha riscosso unanimi consensi per il lavoro fin qui svolto.

Ma è adesso che il mercato della Juventus necessita di una forte scossa. Le cessioni hanno la priorità ma non si vive soltanto di cessioni. Occorre valutare anche le possibili opzioni in entrata tenendo sempre sotto stretta osservazione ciò che il mercato propone a getto continuo.

Pertanto non guardare soltanto agli esuberi in casa propria ma mettere il naso anche nelle case degli altri per scoprire situazioni interessanti che potrebbero poi tramutarsi in proficue trattative. Tra parametri zero, giocatori in scadenza di contratto e profili che non rientrano più nei piani tecnici delle loro rispettive squadre, si possono attingere inimmaginabili opportunità. Una di queste è stata proposta alla Juventus.

La Juventus e la proposta indecente

Nel gioco delle parti, all’interno di questo enorme carrozzone chiamato calciomercato, ogni società cerca di proporre i propri esuberi agli altri club. Ed è così che la Juve propone i suoi e altri club propongono alla Juve i loro.

A tal proposito l’insider di questioni di casa Juventus, Enganche, sul suo profilo Twitter ha cinguettato una notizia che ha messo in subbuglio i tifosi bianconeri. All’insider risulta infatti che il potente procuratore portoghese, Jorge Mendes, abbia recapitato a casa Juventus, ma non soltanto, l’opportunità di prendere in prestito un suo ben noto assistito.

Nel caso della Juventus, poi, si dovrebbe dire più correttamente “riprendere”, dal momento che il profilo in questione è quello dell’esterno portoghese Joao Cancelo, attualmente in forza, si fa per dire, al Manchester City di Pep Guardiola, neocampione d’Europa. Calciatore che ha già indossato la maglia bianconera, per la sola stagione 2018-2019, per poi essere ceduto proprio agli inglesi.

Appena letta l’indiscrezione riguardante Joao Cancelo “proposto” alla Juventus, si è scatenata la risposta dei tifosi bianconeri. In maggioranza “scettici”, per usare un eufemismo, di fronte all’ipotesi di un ritorno dell’esterno portoghese in maglia bianconera. Sono ben altri gli obiettivi che i tifosi sognano e Cristiano Giuntoli questo lo sa bene, pur consapevole delle oggettive difficoltà in cui dovrà operare.